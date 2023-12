Ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik viser, at flere unge end i 2019 bruger mobilen bag rattet.

Størstedelen af unge bilister mener, at det er forkert at bruge mobilen, mens man kører bil.

Alligevel er der stadig flere af dem, der gør netop det.

Det viser en ny undersøgelse, der er foretaget af Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden.

Her svarer 31 procent af unge mellem 17 og 24 år, at de altid, ofte eller en gang i mellem skriver eller søger på deres mobiltelefoner, mens de kører over 40 kilometer i timen.

16 procent svarer det samme til spørgsmålet om, hvorvidt de tager fotos eller video, mens de kører bil.

Samtidig mener otte ud af ti unge, at det ikke er i orden at bruge mobiltelefonen håndholdt under kørsel.

- Vi har simpelthen at gøre med en digital generation, som har deres telefon i hånden hele tiden. De bruger den til alt og mange timer hver eneste dag. Der er mange, der har svært ved at lægge telefonen fra sig og tage en pause fra det digitale liv, siger Morten Wehner, der er seniorprojektleder ved Rådet for Sikker Trafik.

Og han fortsætter:

- Det er så den adfærd, man tager med sig, når man kører bil – og det er jo et kæmpe problem.

Undersøgelsen er en flerårig undersøgelse. Derfor er det muligt at sammenligne med de unges adfærd i 2019.

Dengang stod det ikke lige så slemt til.

Seks procent af de unge svarede i 2019, at de altid, ofte eller en gang i mellem tog fotos eller video, mens de kørte bil.

Det samme svarede 21 procent på spørgsmålet om, hvorvidt de havde skrevet eller søgt på deres mobil under kørsel.

Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at man giver sig selv de bedste forudsætninger for ikke at blive distraheret af sin mobiltelefon.

Det kan være ved at slå notifikationer fra, sætte forstyr ikke-funktionen til eller at gemme mobilen væk i handskerummet.

/ritzau/