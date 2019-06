Mints klasse jubler: 'Skal vi ikke holde fest?'

»I nat er de faktisk blevet enige om, at Mette Frederiksen er blevet statsminister...«

Mere når Marie Hvidtfeldt Bedsted ikke at sige, før eleverne bryder ud i klapsalver og jubel: »... og det betyder, at Mint kommer hjem til Danmark.«

Siden valgkampen har de i Mints gamle klasse talt om, 'at hvis hende, der hedder Mette Frederiksen, bliver statsminister, så har hun sagt, at hun ville få Mint hjem.'

Onsdag er hele klassen taget hjem til klasselærer Marie Hvidtfeldt Bedsted for at fejre, at skoleåret snart er slut. Og hjemme i Maries have bliver der pludselig mere at fejre.

Mint kommer hjem.

De husker alle sammen, hvordan Mint den 8. oktober kom grædende i skole og fortalte, at hun skulle rejse til Thailand.

Siden har klassen hver fredag snapchattet med deres klassekammerat i Thailand. Og det er da også det første, der falder børnene ind, da de hører, at Mint nu kan komme hjem.

»Vi skal lave en snapchat til hende, hvor vi fortæller hende, at vi er meget glade,« foreslår Mints bedste veninde, Fabiola.

»Kan vi ikke ringe til hende?« spørger Fatima sin lærer.

Men i første omgang må klassen vente lidt. Mint er nemlig stadig i skole, så hun har endnu ikke fået den gode nyhed.

I stedet går klassen straks i gang med at planlægge hendes hjemkomst.

»Kan vi ikke holde en fest for hende, når hun kommer hjem?« foreslår Kalina.

»Kan vi ta' ud i lufthavnen og hente hende?« spørger Fabiola, der annoncerer, at hun straks vil skrive en sang til sin veninde.

»Den skal hedde 'Happy-song',« siger Fabiola.

Fatima vil gerne vide, hvornår Mint kommer hjem. Men det kan hverken Marie Hvidtfeldt Bedsted eller politikerne lige nu give et præcis svar på.

Men Marie Hvidtfeldt Bedsted forklarer, at det ikke bare er Mint, men også nogle andre børn, som nu kan komme hjem til Danmark.

»Ja, man,« udbryder Mustafa og tager sig lettet til brystet.