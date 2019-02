13-årige Mint kommer formentlig aldrig til at bo i Danmark.

Det frygter den thailandske piges stedfar, Frank Thøgersen, efter at regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne tirsdag blev enige om et sæt nye regler for familiesammenføring med børn.

»Det er jo godt for de familier, der får brug for det i fremtiden, hvis man er oplyst og ikke fejlinformeret, men for vores vedkommende føler jeg, at det er det sidste søm i kisten.«

De nye regler betyder, at udlændinge, der vil have deres børn til Danmark, fremover skal søge om det hurtigst muligt og senest tre måneder efter, at forælderen selv har fået opholdstilladelse i Danmark. Det vil derimod ikke længere være et krav, at der er udsigt til en vellykket integration af barnet.

Reglerne får imidlertid ingen betydning for de 62 børn, der ligesom Mint er blevet udvist af Danmark, fordi de danske myndigheder har vurderet, at de ikke kan integreres.

»Jeg synes, det er underligt, at vi ikke er omfattet af de regler, således at vi måske kunne søge forfra. De ændrer jo loven, fordi de godt kan se, at der er noget galt. Jeg er med på, at der kan blive begået fejl, men det her er helt ude i hampen,« siger Frank Thøgersen og tilføjer:

»Det er klart, at hvis man ændrer hastighedsgrænserne, så kan dem, der tidligere har fået en bøde, ikke bare få deres penge tilbage, men jeg synes alligevel, at det her er noget andet. Man må kunne genoptage sagerne,« forklarer han.

Kameraet blev slukket

Frank Thøgersen kunne tirsdag eftermiddag overbringe den triste nyhed til sin steddatter Mint via en skypeforbindelse.

»Jeg prøvede at forklare hende, at som det ser ud nu, så kommer hun nok ikke til Danmark mere. Så blev der stille et øjeblik, og så forsvandt kameraforbindelsen. Hun slukkede for den, og så blev hendes stemme anderledes,« fortæller Frank Thøgersen.

»Men jeg har lovet hende, at vi ikke giver op. Det gør vi ikke,« fastslår han.

I et forsøg på at forberede sig på det værst tænkelige har Frank Thøgersen og Mints mor fundet en kostskole i Thailand, som Mint kan gå på. Nu vil familien undersøge, om det vil være en mulighed at flytte til Sverige, eller om de skal finde et helt andet alternativ.