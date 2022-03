Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, skal den 1. april genafhøres af Minkkommissionen, som undersøger forløbet omkring den politiske beslutning om at aflive alle mink.

Det oplyser Minkkommissionen på sin hjemmeside.

Departementschef i Justitsministeriet, Johan Legarth og tidligere afdelingsleder i Fødevareministeriet Tejs Binderup er også blandt dem, som Minkkommissionen igen har indkaldt som vidner.

Det var på et pressemøde den 4. november 2020, at statsminister Mette Frederiksen (S) meldte beslutningen om at aflive mink ud.

Efterfølgende viste det sig, at regeringen ikke havde lovhjemmel til at tage den beslutning.

Da Barbara Bertelsen blev afhørt i Minkkommissionen tilbage i november sidste år, sagde hun tydeligt, at hun mener, at ansvaret for den manglende lovhjemmel lå hos det daværende Miljø- og Fødevareministerium.

Det samme har Mette Frederiksen fastholdt.

