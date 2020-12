Manglende lovgrundlag har presset regeringen, som vil forbyde hold af mink frem til 31. december 2021.

Venstre stemmer imod minkloven.

Det fastslår gruppeformand Karsten Lauritzen (V) forud for mandagens afstemning.

Den bliver dog vedtaget senere mandag, og den sikrer den lovhjemmel, som regeringen har manglet siden 4. november, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Lovforslaget forbyder hold af mink i Danmark frem til 31. december 2021.

At alle mink i Danmark skulle aflives, handlede om folkesundheden. Sådan lød det fra regeringen i november.

Der var nemlig fundet mutationer af covid-19 i mennesker spredt fra mink. Det kunne have konsekvenser for kommende vacciner, sagde regeringen.

Erstatningen til minkavlerne er dog ikke god nok. Det oplyser Lauritzen som Venstres begrundelse for ikke at stemme for minkloven.

Faktisk er erstatningen endnu ikke faldet på plads, selv om det altså er over halvanden måned siden, at meldingen om minkaflivningen kom.

Allerede i forbindelse med førstebehandlingen af minkloven i sidste måned udtalte Lauritzen, at lovforslaget var "et stykke makværk". Hverken minkavlere eller følgeerhverv var tjent med det, sagde han. Og Venstre har altså ikke ændret holdning før tredjebehandlingen mandag.

Lovforslaget bliver vedtaget af regeringen og dens støttepartier. De Radikale, SF og Enhedslisten støtter lovforslaget, selv om de har udtrykt kritik af regeringens ageren i sagen, hvor der er begået lovbrud.

Sagen har kostet Mogens Jensen (S) jobbet som fødevareminister. Blandt andet efter pres fra støttepartierne.

Det vil med lovforslaget blive forbudt at føre mink ind og ud af Danmark, føre mink mellem minkfarme og tilføre nye mink til dyrehold.

Loven tæller ikke zoologiske haver, cirkus eller privatejede mink, så længe man har maksimalt fem mink.

En overtrædelse af loven vil kunne give bøde eller fængsel i op til seks måneder.

Med loven i hånden vil myndighederne med politiets hjælp kunne tvinge sig adgang til minkfarme.

Lovforslaget inkluderer også at åbne for erstatning til de minkfarme, der skal slå deres dyr ned.

Desuden fremgår det, at man med lovforslaget lægger op til, at minkavlerne får erstatning svarende til ekspropriation. Altså erstatning for tvangsovertagelse fra statens hånd.

/ritzau/