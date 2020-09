Alle, der færdes i minkbesætninger, skal bruge værnemidler for at undgå coronasmitte mellem mennesker og dyr.

Fra mandag kan minkfarme i hele landet få uanmeldt kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Det sker som konsekvens af et stigende antal coronasmitte i minkbesætninger i Nordjylland.

- Det er naturligvis bekymrende, at smitten breder sig, og vi skal sikre, at smitterisikoen er så lille som muligt, siger fødevareminister Mogens Jensen (S) i pressemeddelelsen.

- Derfor har jeg bedt Fødevarestyrelsen om at tage på uanmeldte stikprøvekontroller for at tjekke op på, om de ansatte på landets minkfarme følger myndighedernes anvisninger om brug af værnemidler og andre forholdsregler, siger Mogens Jensen.

Forholdsregler om brug af mundbind, håndsprit og andre værnemidler skal overholdes, lyder det fra ministeren.

Siden juli har det været et lovkrav, at alle der færdes i minkbesætninger, skal bruge værnemidler for at undgå coronasmitte mellem mennesker og dyr.

- Formålet med dette er, at vi hurtigere kan finde nye smittetilfælde og dermed også hurtigere få smitten inddæmmet, siger Mogens Jensen.

Hvis Fødevarestyrelsen i forbindelse med en kontrol oplever regelbrud, kan konsekvensen blive en politianmeldelse.

Desuden bliver overvågningen i de nordjyske kommuner Hjørring og Frederikshavn samt i nabokommunerne Brønderslev og Jammerbugt yderligere intensiveret. Det er i dette område, der er konstateret et stigende antal smittede farme.

Ifølge ministeriet viser en opgørelse fra fredag, at der i Hjørring Kommune er konstateret i alt 17 smittede besætninger. I nabokommunen Frederikshavn er der konstateret tre.

Fødevarestyrelsen har ikke fundet covid-19 på minkfarme andre steder i landet. Det oplyser ministeriet.

/ritzau/