Danske Minkavleres formand kalder beslutningen om at aflive alle mink for en katastrofe for erhvervet.

Beslutningen om at aflive alle mink herhjemme er en "katastrofe" for erhvervet.

Sådan lyder det fra organisationen Danske Minkavlere efter meddelelsen om, at alle mink skal aflives.

- Vi skal selvfølgelig ikke være årsag til en ny pandemi. Vi kender ikke det faglige grundlag for denne vurdering og risiko - det har vi ikke fået indsigt i - men regeringens beslutning er en katastrofe for erhvervet og Danmark, siger minkavlernes formand, Tage Pedersen, i en skriftlig kommentar.

Beslutningen om at aflive alle mink er truffet, fordi coronavirus er muteret blandt mink og har spredt sig til mennesker.

Der er i øjeblikket registreret 12 personer med muteret virus. Den muterede virus har vist sig kun at reagere svagt over for antistoffer.

Dermed kan en fremtidig vaccine mod virusset være i fare, har statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag oplyst på et pressemøde.

Alle dyr skal således aflives. Det gælder også avlsdyrene, som er grundlaget for erhvervet.

- Det er en de facto varig nedlukning og afvikling af pelsdyrerhvervet, og vi må umiddelbart se det som en ekspropriation af alle de berørte bedrifter og virksomheder.

- Det er alle disse menneskers livsværk, deres hverdag, deres arbejde, ja hele deres fundament, som fjernes. Det er en sort dag for os alle og for Danmark, siger Tage Pedersen.

Det kommer ifølge formanden også til at berøre en følgeindustri med omkring 6000 ansatte, som servicerer minkbranchen.

Der er omkring 1000 minkfarme landet over, og ifølge erhvervet skal over 14 millioner dyr aflives.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har på pressemødet understreget, at der er hjælp på vej til erhvervet.

Alle minkavlere får adgang til kompensation for tabt omsætning, ligesom de får fuld dækning for faste omkostninger.

Der er ifølge erhvervsministeren også en hjælpende hånd til de erhverv, der understøtter minkbranchen.

/ritzau/