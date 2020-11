Minkavlere vil få 20 kroner per mink, hvis de i løbet af ti dage kan få tømt deres besætning.

Regeringen har besluttet, at samtlige mink i Danmark skal dø, fordi de udgør en risiko for en ny type virus, som kommende vacciner ikke vil kunne beskytte lige så godt imod.

For at sætte fart på aflivningen kan minkavlere få en økonomisk bonus, hvis de hurtigt får tømt deres besætninger.

Regeringen har lagt op til, at en minkavler kan få 20 kroner per mink, hvis de får tømt farmen inden for ti dage. Hvis farmen har færre end 7500 mink, skal det ske i løbet af fem dage.

Ud over fartbonussen får minkavlerne også et beløb per mink, der lyder på mellem 141,30 kroner per minkhvalp og 165,40 kroner per avlshun.

Derudover får minkavlerne i forvejen et beløb per avlshun, der skal dække den fremtidige indtjening, som nye minkhvalpe ville have givet. Den erstatning lyder på 258,16 kroner per avlshun.

Hvis minkfarmen er smittet med virus, vil beløbet per avlshun dog kun være en femtedel. Beløbene er fastsat, inden man besluttede at aflive samtlige mink i Danmark.

For en smittet farm med 10.000 mink og 1900 avlshunner giver det en erstatning på 2,05 millioner kroner, mens en lignende ikkesmittet farm kan få 2,45 millioner kroner.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) har for nylig udtalt i et folketingssvar, at det vil koste staten 2,3-2,8 milliarder kroner at slå samtlige minkfarme ned. Det tal er uden fartbonussen, som kan løbe op i en udgift på over 300 millioner kroner.

Ud over erstatninger vil alle minkfarme skulle rengøres og desinficeres, hvilket vil koste yderligere 2,4 milliarder kroner. Altså et samlet beløb over fem milliarder kroner.

Minkene skal slås ihjel, fordi Statens Serum Institut (SSI) har fundet en ny mutation blandt 12 smittede personer, som har fået smitten overført fra mink.

Mutationen af virusset vil størstedelen af de vacciner, der er ved at blive udviklet, ikke beskytte optimalt imod, lyder vurderingen fra SSI.

Ud over den økonomiske erstatning har regeringen og statsminister Mette Frederiksen (S) lagt op til at indføre hjælpepakker, der er direkte målrettet minkbranchen og de tilknyttede erhverv.

Det kan være virksomheder, som leverer foder eller udstyr til minkfarme.

- Mange af jer mister ikke alene jeres levebrød, men et livsværk. I nogle tilfælde hele slægtens værk, som er gået i arv fra generation til generation.

- Selv om det er en ringe trøst, så er vi nu i fuld gang med at se på, hvordan vi kan hjælpe de berørte minkavlere økonomisk, skriver Mette Frederiksen på Facebook.

