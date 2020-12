Brødrene John og Flemming Junge var kun 15 og 14 år, da de fik deres første mink i 1978.

42 år senere er det slut. Brødrene fra Filskov ved Grindsted måtte – sammen med Johns 29-årige søn Jesper, som også er en del af virksomheden – med tungt hjerte aflive samtlige deres 40.000 mink.

Ligesom også de øvrige godt 1.100 andre danske minkavlere fik besked på af statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde 4. november.

Fra det ene øjeblik til det andet lød beskeden, at et helt erhverv i overført betydning skulle smides direkte i gylletanken.

»Det er fuldstændig vanvittigt, det de har gjort. Regeringen har overhovedet ikke tænkt sig om. Man kunne være kommet frem til, at for eksempel halvdelen af dyrene skulle pelses ned. Og så kunne vi minkavlere internt have fundet ud af, hvordan vi kunne bevare nogle af avlsdyrene. Og på den måde måske have reddet erhvervet. Men det gjorde man ikke. Alt skulle bare væk. Og nu er det jo for længst for sent,« siger 57-årige John Junge.

Men efter nedslagtningen af alle minkene står de tre minkavlere og alle deres kolleger med det næste problem:

Der kommer ingen penge i kassen, mens regningerne fortsætter med at strømme ind. Og erstatningen fra staten? Den har de intet hørt til.

»Jeg får lyst til at sige 'hvor fanden bliver pengene af?' Vi kan ikke bare beholde vores ansatte til rengøring af farmen, hvis der ikke kommer penge meget, meget snart. Vi blev lovet en tempobonus, hvis vi aflivede vores mink hurtigt, men vi har intet hørt siden,« siger Flemming Junge.

Mange minkavlere har allerede fået lukket kassekreditten, ligesom de har fået et brev om, at alle betalinger skal godkendes af banken.

Dertil er det ikke kommet for familien Junge. Men kun fordi de har været så længe i faget. Og aldrig har investeret mere, end de har haft økonomi til.

»Vi havde lige købt pelsegrej for 700.000 kroner, ganske få dage før Mette Frederiksen sagde, at alt hvad vi har, skal nedlægges. Vi havde ikke engang betalt det grej endnu. Og hvad nu? Det er jo intet værd. Der er over årene blevet investeret så mange penge for at kunne drive virksomheden. Og sådan er der jo rigtig mange minkfarmere, der har gjort. Det bør vi også have erstatning for. Det bliver virkelig en stor regning, hvis det her skal retfærdiggøres,« siger John Junge med adresse til politikerne på Christiansborg.

S-regeringen har gennem snart fire uger forsøgt at lande en aftale om erstatning til minkavlerne. Men forhandlingerne trækker i langdrag - blandt andet fordi erstatningen ikke må bryde med EU's statsstøtteregler.

Men tilbage står John, Flemming og Jesper med store ekstraudgifter til masseaflivningen.

»Vi har brugt over 300.000 kr. ekstra på at aflive vores mink hurtigt. Vi har kørt med seks aflivningsmaskiner for at nå det. Men de penge mangler vi jo nu,« siger Flemming Junge.

Næsten tre ud af fire minkfarme er enkeltmandsvirksomheder, mens 80 farme er interessentskaber.

I disse tilfælde hæfter minkavlerne personligt, og dermed kan det koste dem både hus og bil, hvis de går konkurs.

Økonomien er så vingeskudt for nogle minkavlerne, at der hurtigt skal falde penge fra staten, lyder opråbet fra Tage Pedersen, formand for Dansk Pelsdyravlerforening.

»Det er kun et spørgsmål om, hvornår konkurserne begynder at hagle ned over minkavlerne. Bankerne er ikke så tålmodige, som regeringen åbenbart er,« siger han.

Allerede to dage efter Mette Frederiksen gav ordre til at aflive alle mink, lukkede Den Jyske Sparekasse kassekreditten for ca. 40 ud af bankens 120 minkavlere.

Tage Pedersen forstår, at det tager tid at lande en avanceret ordning, hvor minkavlerne får erstatning efter reglerne om ekspropriation.

»Men det forhindrer ikke, at minkavlerne her og nu får penge for de raske mink, som Mogens Jensen og Mette Frederiksen har krævet aflivet og efterfølgende gravet ned i et hul i Karup,« siger Tage Pedersen, som også kræver den såkaldte tempobonus udbetalt meget snart.

Der er dog ikke meget, som tyder på, at en aftale om erstatning til minkavlerne er lige om hjørnet.

Ifølge B.T.s oplysninger har der ikke været egentlige forhandlinger i over to uger.

Mandag aften blev partierne dog orienteret om regeringens dialog med EU om, hvor langt Danmark kan gå i erstatningen til minkavlerne i forhold til statsstøttereglerne.

Hos Dansk Folkeparti er tålmodigheden dog ved at slippe op. Her vil man have penge ud til minkavlerne med det samme.

»Mette Frederiksen har udstukket en ulovlig ordre, og nu vil regeringen ikke engang udbetale nogle acontobeløb til minkavlerne her og nu, så de undgår en konkurs. Det er skamløst,« siger erhvervsordfører Hans Kristian Skibby.

B.T. ville gerne have spurgt erhvervsminister Simon Kollerup til sagen. Men Erhvervsministeriet henviser til fødevareminister Rasmus Prehn, som ikke har kunnet stille op til interview inden deadline.

Ifølge et notat fra Erhvervsministeriet vil regningen for nedslagtningen af alle mink koste staten 9,5-13,5 mia. kr. i år og næste år.

Men den pris kan blive endnu højere, hvis de borgerlige partier kommer igennem med deres krav om fuld erstatning for både ejendomme og maskineri.