Mandag var der konstateret coronasmitte på 76 farme. Nu må avlere ifølge folketingsmedlem selv aflive dem.

Fremover får minkavlere lov til selv at aflive coronasmittede mink. Det fortæller Bjarne Laustsen, folketingsmedlem for Socialdemokratiet, til Nordjyske.

Over for Ritzau bekræfter Fødevarestyrelsen oplysningen. Det er dog ikke muligt at få oplyst mere om aftalen på nuværende tidspunkt.

I starten af oktober kom det frem, at op mod en million mink skulle aflives, efter at der blev fundet coronavirus på 41 minkbesætninger. Senere er tallet opjusteret til flere end 1,5 millioner mink.

Mandag var det tal dog steget til 76, hvilket svarer til knap syv procent af de i alt 1136 minkfarme, der er i Danmark.

Ifølge Nordjyske er aflivningen dog blevet kritiseret for at gå for langsomt.

- Jeg håber, at det sker hurtigst muligt, for det er da langt at foretrække, da det er billigere, hurtigere og dermed også mere sundhedsmæssigt forsvarligt, siger Bjarne Laustsen til Nordjyske.

/ritzau/