Minkavler Finn Nielsen fik sig en slem overraskelse, da han fredag tog en pause i aflivning og pelsning af sine 10.000 mink.

Hans minkfarm i Store Merløse på Sjælland er langt fra smittezonerne i Nordjylland, men han er alligevel i gang med at udføre den ulovlige ordre fra Mette Frederiksen og Mogens Jensen.

Under Finn Nielsens frokostpause var fødevareminister Jensen i debat i Folketingssalen.

»Så hører jeg kraftedeme Mogens Jensen sige, at vi frivilligt har aflivet vores mink, fordi det ifølge ham kun var en opfordring, at vi skulle aflive alle vores mink til 16. november,« siger Finn Nielsen og tilføjer stærkt ophidset:

Minkavler Finn Nielsen er rasende på Mogens Jensen.

»Det er en lodret løgn, den abekat kommer med.«

Mogens Jensen var på Folketingets talerstol for at besvare et spørgsmål fra Venstres gruppeformand Karsten Lauritzen.

Kunne fødevareministeren erkende, at der blev handlet ulovligt, da regeringen traf beslutningen om at slå alle mink ihjel, og Fødevarestyrelsen sendte et brev til minkavlerne om, at dyrene skulle aflives?

Her fastholdt Mogens Jensen, at myndighederens første brev til minkavlerne blot var en opfordring, selv om ordet 'skal' bruges over 30 gange i brevet.

Mogens Jensen kalder mink-brev for en »opfordring«.

I Finn Nielsens tilfælde ligger minkfarmen på Midtsjælland langt fra smittezonerne, og derfor var følgende sætning i brevet målrettet ham:

'Aflivningen af alle mink (også avlsdyr) skal være overstået den 16. november 2020. Du skal derfor begynde på aflivning af besætningen hurtigst muligt.'

Finn Nielsen læser det som en direkte ordre fra Fødevarestyrelsen - ikke en frivillig opfordring.

Fødevareminister Mogens Jensen har bedt om at få juridisk afklaring af, om beskeden til minkavlerne kun var en 'opfordring' og ikke et 'påbud'.

Det arbejde ventes færdigt i den kommende uge.