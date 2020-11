»At Mogens Jensen nu må gå af, flytter desværre ingenting for mig. For jeg står stadig tilbage med en gæld på 22 millioner kroner.«

Sådan lyder reaktionen fra 34-årige Jens Jensen, minkavler og indehaver af Åskovgård Mink ved Ørbæk på Fyn, hvor han med blytungt hjerte for få dage siden måtte tage livet af sin sidste af i alt 75.000 dyr.

En massakre, som han og hans kolleger har været tvunget til, efter statsminister Mette Frederiksen onsdag i forrige uge tonede frem på et virtuelt pressemøde via en halvsløj forbindelse og proklamerede, at »alle mink skal aflives«.

»Min første tanke, da jeg hørte, at fødevareministeren var gået af, var, at det egentlig er en let måde at komme ud af det hele på for ham. Hvis jeg laver en fejl i min virksomhed, så må jeg jo selv blive og stå på mål for det, jeg er skyld i.«

»Men når det er sagt, så ved jeg selvfølgelig godt, at når Mogens Jensen ikke længere har politisk opbakning, så er han nødt til at stige ned af taburetten,« siger Jens Jensen.

Den fynske minkavler mener, at Mette Frederiksen – i al fald indtil videre – slipper for let udenom ved at ofre sin fødevareminister.

»Jeg havde ventet, at Mogens Jensen måtte gå af. Men det er fru Mette Frederiksen, der har siddet for bordenden. Så jeg mener ikke, hun skal forsøge at løbe fra sit ansvar,« siger han.

Som blot 34 år og – indtil for få dage siden – indehaver af en af landets store minkbesætninger har det krævet massive investeringer for Jens Jensen at komme dertil.

Men nu er tæppet med ét blevet trukket væk under fødderne på ham og familien, da eksistensgrundlaget og livsværket er forsvundet.

Derfor håber han inderligt, at regeringen vil se realistisk på, hvad dens dengang ulovlige beslutning om at aflive alle landets 17 millioner mink får af konsekvenser for ham og andre minkavlere.

»Mange af mine kolleger er i 60'erne og har måske været klar til at gå på pension. Over mange år har de betalt af på deres produktionsapparat, men det har jeg ikke haft mulighed for endnu, da jeg jo ikke har været 40 år i branchen.«

»Jeg har investeret meget, for det er man nødt til, hvis man vil drive virksomhed. Men jeg har aldrig investeret over evne. Og alt er foregået i samarbejde med banken. Men som det ser ud lige nu, så får jeg kun erstatning for højst det halve af det beløb, som jeg skylder på grund af det her. Det er en frygtelig situation at stå i,« konstaterer han.

Jens Jensen krydser derfor fingre for, at der kommer større tal på bordet i de forestående politiske forhandlinger om, hvilken erstatning minkavlerne vil være berettiget til fra staten. For i hans regnskab mangler der i øjeblikket 22 millioner kroner.

»Uanset hvad kan det aldrig erstatte det, vi har mistet,« siger han.