»Vi skal have dokumentation på, hvorfor minkene skal aflives. Når så mange forskere skriver, at det er en fejl, skal det laves om,« lyder det fra Tage Pedersen, formand i Kopenhagen Fur.

Reaktionen kommer ovenpå Berlingskes nyhed om, at mutationen Cluster 5, som har ført til, at alle Danmarks 17 millioner mink skal aflives, med stor sandsynlighed er uddød.

Tage Pedersen siger til B.T., at hvis ikke der kommer en klar udmelding, bliver minkavlerne nødt til at stoppe med at aflive.

Minkavler Erik Westergaard, der har en minkfarn i Gjøl, er klar til at bakke op om at stoppe aflivningerne, hvis ikke regeringen melder noget ud snart:

»De 275.000 kroner, jeg kan få ekstra for at aflive inden mandag midnat, gør ingen forskel. Det handler ikke om penge, det handler om at erhvervet skal overleve.«

Tage Pedersen har været i dialog med regeringen og forventer, at der kommer en melding snarest. Præcis hvornår tør han ikke spå om, og han har heller ikke yderligere kommentarer til, hvad der er blevet drøftet.

De professorer, som Berlingske har talt med, har fundet ud af, at der ikke har været et tilfælde af mutationen, Cluster 5, siden september, og at den med 99,4 procent sikkerhed allerede er uddød.

Tage Pedersen mener dog ikke, at det er realistiske at aflivningen kan stoppes, inden det er for sent.