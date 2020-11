Formand for Danske Minkavlere Tage Pedersen er rasende over Fødevareminister Mogens Jensens (S) udmelding om, at nogle minkavlsdyr muligvis kan bevares.

»Jeg er dybt chokeret, jeg er rasende,« siger Tage Pedersen.

Onsdag i sidste uge instruerede regeringen alle minkavlere i hele Danmark til at slå alle deres mink ned. Trods manglende lovhjemmel er det sket over en bred kam.

En uge senere åbner fødevareminister Mogens Jensen op for, at nogle avlsmink kan overleve.

»Jeg kan kun få øje på to motiver - enten gør han det for at redde sit politiske liv eller for at spare på erstatningen til minkavlerne,« siger Tage Pedersen.

Han finder det helt urealistisk at tro, at erhvervet kan overleve, hvis man bevarer 56.000 avlsdyr, sådan som Mogens Jensen har nævnt.

Ifølge De Konservatives landbrugsordfører, Per Larsen, er åbningen for fastholdelse af avlsmink i Danmark, som fødevareminister Mogens Jensen har talt om, på omkring 56.000 styk i sikrede områder.

»Døren er kun en lille bitte smule på klem. For det vil være ganske ubetydeligt. Skulle man gøre noget, så skulle man bevare omkring en halv million avlsdyr.«

»Det giver selvfølgeligt en smule håb for nogle, der gerne vil fortsætte. Men vi skal mange år frem i tiden, før der er produktion af betydning.«

Regeringens kovending vækker også vrede hos Venstre.

Thomas Danielsen (S) har ikke meget til over for, at fødevareminister Mogens Jensen (S) nu åbner for, at nogle mink kan overleve.

»Jeg mener, at det er utilstedeligt, at Mogens Jensen nu i 11. time åbner op for, at nogle avlsmink ikke skal slås ned. Det er en behandling af avlere, der er direkte modbydelig«.

»Folk har lige nedslagtet deres livsværk, og så kommer ministeren med dette her som en strøtanke,« siger Thomas Danielsen.

Opdateres...

/ritzau/