Mandag afholder blandt andre beskæftigelsesministeren høring om, hvordan seksuel chikane kan modarbejdes.

København K. I kølvandet på #MeToo-bevægelsen har beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og ligestillingsminister Karen Ellemann (V) slået hovederne sammen for at se nærmere på, hvordan seksuel chikane på arbejdspladsen kan modarbejdes.

De to ministre afholder derfor fælles høring om emnet mandag, hvor repræsentanter for arbejdsmarkedets parter også deltager.

Troels Lund Poulsen ser høringen som en mulighed for at drøfte, hvordan man kan komme problemet med seksuel chikane til livs.

- Vi vil række hånden ud til en række forskellige organisationer og interessenter, som får mulighed for at give os råd om, hvordan vi kan tage politiske initiativer, der kan være med til at sikre, at vi ikke ser de her sager om seksuel chikane, siger han.

Beskæftigelsesministeren nævner, at han blandt andet ønsker at se nærmere på at justere godtgørelsesniveauet for sager vedrørende seksuel chikane.

- Jeg vil ved høringen gøre klart, at vi inden for de kommende måneder kommer til at fremlægge et forslag til, hvordan et godtgørelsesbeløb kan blive højere, lyder det.

Mandagens høring skal, ud over at bidrage med mulige løsninger på problemet med seksuel chikane, også øge den offentlige debat om emnet, som Troels Lund Poulsen mener har været mytebelagt.

- Det har ikke været noget, der på den måde har fyldt hidtil. Der er udfordringer i forhold til visse grupper på arbejdspladsen. Det gælder ikke mindst yngre kvinder, som for nogles vedkommende oplever eller bliver påvirket af seksuel chikane, siger Troels Lund Poulsen.

