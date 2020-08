Torsdag afbrød politiet en begravelse i Aarhus, da flere end 200 deltog og overskred forsamlingsforbud.

Det er uacceptabelt, at der torsdag i Aarhus blev afviklet en begravelse med flere deltagere end tilladt, så politiet greb ind for at håndhæve forsamlingsforbuddet.

Det mener justitsminister Nick Hækkerup (S).

- Et samlet Folketing har besluttet, at begravelser er omfattet af et forsamlingsforbud på 200 personer. Så nytter det selvfølgelig ikke, at flere møder op, siger han.

Flere end 200 personer var torsdag eftermiddag forsamlet på Vestre Kirkegård ved en begravelse, hvilket fik politiet til midlertidigt at afbryde den.

Flere tilstedeværende blev bedt om at forlade stedet, så der var færre end 200 personer. Derpå blev ceremonien genoptaget.

Her vendte flere dog retur, og politiet måtte endnu engang afbryde begravelsen. Herefter blev den gennemført.

Også kirkeminister Joy Mogensen (S) mener, at det er uacceptabelt.

- Det går bare ikke, at så mange mennesker ikke kan respektere det, som det store flertal i det her land har accepteret som et fælles ansvar.

- Alle i det her land skal overholde det forbud på maksimalt 200 fremmødte ved udendørs begravelser, skriver hun i et opslag på Facebook.

/ritzau/