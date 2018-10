Irans efterretningstjeneste har ifølge PET stået bag attentatplan i Danmark. Samuelsen og Pape fordømmer Iran.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) kalder planlagt attentat, som iransk efterretningstjeneste skulle stå bag i Danmark, for "fuldkomment uacceptabelt".

- Regeringen vil reagere over for Iran og taler med europæiske partnere om yderligere tiltag, skriver han på Twitter.

Han oplyser yderligere, at der vil være et pressemøde i Udenrigsministeriet klokken 18.30.

Politiets Efterretningstjeneste afholdt tirsdag eftermiddag en pressekonference om sagen.

Ifølge PET skyldtes den gigantiske politiaktion, der 28. september lukkede store dele af landet ned, at en iransk efterretningstjeneste planlagde et attentat i Danmark.

I den forbindelse er en norsk statsborger med iranske rødder 21. oktober blevet anholdt for at have sat "iransk efterretningstjeneste i stand til at virke i Danmark".

Også justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fordømmer Iran.

- I Danmark står vi vagt om vores demokrati, vores frihed og vores tryghed. Gennem dygtigt efterretningsarbejde har PET anholdt en norsk statsborger af iransk oprindelse.

- Det er PET's vurdering, at en iransk efterretningstjeneste har planlagt et attentat mod den herboende leder af den iranske gruppe ASMLA.

- Der er tale om en meget usædvanlig og meget alvorlig sag. Denne sag er fuldstændig uacceptabel, og det vil regeringen gøre helt klart over for Iran, skriver han i en skriftlig kommentar.

ASMLA står for Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz. Gruppen kæmper for, at et område i Iran bliver selvstændigt.

Medlemmerne af gruppen i Danmark efterforskes for at have hyldet det blodige angreb, som i september kostede 25 mennesker livet i Iran.

Det oplyser PET-chef Finn Borch Andersen.

- Det efterforsker vi i samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi, lød det på pressemødet tirsdag.

/ritzau/