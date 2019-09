Universiteterne skal ikke kæmpe om bevillinger til forskning fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Der skal ikke længere være fri konkurrence om at levere forskning til Miljø- og Fødevareministeriet.

Det har de nye ministre på området, fødevareminister Mogens Jensen (S) og miljøminister Lea Wermelin (S), besluttet. Det skriver avisen Danmark.

I 2017 indførte daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) konkurrence mellem universiteterne om bevillingerne fra ministeriet. Men den beslutning ruller de nye ministre altså nu tilbage.

De annullerer konkurrenceudsættelsen af forskning for samlet 730 millioner kroner, hvoraf 75 millioner kroner allerede er nået at blive forberedt til fri konkurrence.

Tilbagerulningen er ifølge ministrene et opgør med "symbolpolitik" og et "politisk korstog" mod fri forskning.

- Det koster tocifrede millionbeløb, når forskning skal flyttes. Og oven i det bruger vi ti medarbejdere i ministerierne og ti på universiteterne til det. Det er et voldsomt spild af ressourcer, vi ikke får forskning for.

- Det var et politisk korstog fra Esben Lunde Larsen, der kom oven på, at han var utilfreds med de resultater, der blev leveret fra forskningsmiljøet til landbrugspakken, siger Mogens Jensen til avisen Danmark.

Da beslutningen i sin tid blev taget, blev den af nogle anset som værende en straffeaktion mod forskere, som nogle mente var politiserende.

- Der er blevet skabt tvivl om uafhængigheden og armslængdeprincippet. Hvis vi politisk giver universiteter kontrakter på den måde, rejser det diskussioner om, hvorvidt vi belønner eller straffer universiteterne afhængig af den forskning, de laver.

- Den tvivl har vi ikke brug for, siger miljøminister Lea Wermelin til avisen Danmark.

Venstres fødevareordfører, Erling Bonnesen, mener, at det handler om, at Socialdemokratiet nu ensidigt vil kontrollere forskningen på miljøområdet.

- Det var meget sundere at have konkurrence, så vi sikrer, at vi får mest mulig forskning for pengene, siger han til avisen Danmark.

