»Det er mit livs store drøm. Det er det virkelig,« siger Jeppe Kofod.

Han står ved siden af den afgående minister, Anders Samuelsen (LA), og de har begge travlt med at tjekke sms'er på deres mobiltelefoner.

Anders Samuelsen har smidt jakken. Der er propfuldt og stegende hedt i Egtveds Pakhus i Udenrigsministeriet.

Flere hundrede medarbejdere er mødt op for at se ministeroverdragelsen i et af de fineste og klogeste ministerier.

Anders Samuelsen og Ulla Tørnæs overdrager til udenrigsminister Jeppe Kofod og minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn i Udenrigsministeriet i København, torsdag den 27. juni 2019. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Anders Samuelsen og Ulla Tørnæs overdrager til udenrigsminister Jeppe Kofod og minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn i Udenrigsministeriet i København, torsdag den 27. juni 2019. Foto: Liselotte Sabroe

Den nye udviklingsminister, Rasmus Prehn (S), siger, at han har fået at vide, at Udenrigsministeriets medarbejdere er så kloge, at man kunne gøre et kosteskaft til minister.

Det griner Anders Samuelsen og Jeppe Kofod høfligt ad.

Jeppe Kofod er den største overraskelse på Mette Frederiksens ministerliste.

Han er lige blevet valgt til Europa-Parlamentet, hvor han var spidskandidat og er gruppeformand.

Men kl. 23 onsdag aften, mens han opholdt sig i Bruxelles, fik Jeppe Kofod en opringning fra statsministeren.

»Jeg blev pavestolt og ydmyg. Det er en drømmepost for mig. Når der bliver kaldt på mig, stiller jeg op,« siger han.

Udenrigsminister Jeppe Kofod ankommer til præsentationen af den nye S-regering på Amalienborg i København, torsdag den 27. juni 2019. Torsdag præsenterer Socialdemokratiet den nye regering efter flere uger med forhandlinger. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Udenrigsminister Jeppe Kofod ankommer til præsentationen af den nye S-regering på Amalienborg i København, torsdag den 27. juni 2019. Torsdag præsenterer Socialdemokratiet den nye regering efter flere uger med forhandlinger. Foto: Mads Claus Rasmussen

I modsætning til andre nybagte ministre tidligere stod han ikke og manglede et mørkt jakkesæt. Men det var lidt af en udfordring at nå frem til København til tiden.

»Jeg måtte køre i bil til Düsseldorf kl. 6 om morgenen og så flyve derfra,« siger han.

Han har aldrig været minister før og rykker direkte ind på det tredjehøjeste ministerium, et ministerium, som mange politikere drømmer om hele deres liv.

Og så er han måske også lidt heldig. For ifølge Mette Frederiksens oprindelige plan skulle Henrik Sass Larsen være finansminister og Nicolai Wammen udenrigsminister. Men da Henrik Sass gik ud af ligningen, blev Wammen flyttet over i Finansministeriet. Og så blev der pludselig plads i Udenrigsministeriet. Men i politik skal man altid være klar, og det er Jeppe Kofod.

»Jeg føler mig godt rustet. Jeg har arbejdet mange år med udenrigspolitik og har et kæmpe netværk ude i verden,« siger han.

Anders Samuelsen lavede lidt grin med, at de begge er meget kompetente, fordi de har siddet i Europa-Parlamentet.

Man må i hvert fald sige, at Europa-Parlamentet er gået fra at være et sted, hvor politikere slutter deres karriere, til et sted, hvor mange starter den.

Jeppe Kofod forlader Statsministeriet i København, torsdag den 27. juni 2019. Inden regeringen præsenteres på Amalienborg, mødes den nye socialdemokratiske regering i Statsministeriet, hvor de blandt andet skal underskrive et dokument, hvori de forpligter sig til at overholde grundloven. (Foto: Claus Bjørn Larsen/Scanpix 2019) Foto: Claus Bjørn Larsen Vis mere Jeppe Kofod forlader Statsministeriet i København, torsdag den 27. juni 2019. Inden regeringen præsenteres på Amalienborg, mødes den nye socialdemokratiske regering i Statsministeriet, hvor de blandt andet skal underskrive et dokument, hvori de forpligter sig til at overholde grundloven. (Foto: Claus Bjørn Larsen/Scanpix 2019) Foto: Claus Bjørn Larsen

»Europa-Parlamentet er ikke længere en elefantkirkegård, hvor de store går hen for at tage en lukrativ retrætepost. Nu er det blevet en karrieretrampolin, man kan hoppe en tur i,« siger B.T.'s politiske kommentator Søs Marie Serup og henviser til Dan Jørgensen, der også blev hentet hjem til en ministerpost fra en karriere i Bruxelles.

Jeppe Kofod er fra Bornholm, hvor han var utroligt populær. Han støvsugede solskinsøen for stemmer, da han sad i Folketinget fra 1998 til 2014, hvor han blev valgt til Europa-Parlamentet.

»Min tro på det europæiske samarbejde blev styrket af at vokse op på Bornholm, der lå på grænsen af det jerntæppe, der delte Europa,« siger Jeppe Kofod.

Jeppe Kofods politiske karriere blev sat lidt i stå i 2008, da han i forbindelse med et påskekursus for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, hvor han holdt et oplæg, endte med at have 'et moralsk upassende forhold' til en 15-årig pige.

Sagen blev bragt frem af Jeppe Kofod selv, som undskyldte, påtog sig det fulde ansvar og sygemeldte sig fra Folketinget. Fem måneder senere var han dog igen udenrigsordfører. Han blev hurtigt tilgivet af vælgerne og nu også af S-ledelsen.

I løbet af EP-valgkampen forsøgte han at veksle begejstringen fra Bornholm til S-stemmer fra hele landet ved at gøre sig til garant for et retfærdigt Europa, der har fokus på flere grønne arbejdspladser, en stærkere indsats mod løndumping og en stærkere indsats mod skattesnyd.

Det var dog stadig på Bornholm, at spidskandidaten hentede en pæn del af sine i alt 170.739 stemmer. Ifølge Ritzau gik 31,1 procent af alle afgivne stemmer på solskinsøen til Jeppe Kofod.