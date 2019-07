'Nej, jeg mener ikke, hun burde være udnævnt.'

Jordemoder Karen West kritiserer valget af den kommende alenemor Joy Mogensen til kultur- og kirkeminister - men nu kommer flere af ministerkollegerne hende til undsætning.

'Stop nu! Joy Mogensen er gravid, ikke syg. Vurder hende på hendes politik, og drop de der vurderinger af hendes privatliv. Det hører ingen steder hjemme,' skriver børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) på Facebook.

Hun er ikke den eneste toppolitiker, som undrer sig over, at Joy Mogensens graviditet er blevet et tema efter at Mette Frederiksen gav den tidligere Roskilde-borgmester en ministerpost.

'Det var dog ufatteligt. Lad nu for h..... Joy Mogensen blive mor i fred og omgærdet af privatlivets fred. Stil hende til regnskab for regeringens kulturpolitik. Spørg hvad hun vil med kunsten. Men det er 2019 - hendes familieliv er og blir hendes egen sag,' skriver De Radikales leder Morten Østergaard på Twitter.

Politikerne kommer på banen efter at Karen West har udtrykt frygt for, at det får store konsekvenser for Joy Mogensen - og det barn, der vokser inde i hendes mave - at hun har takket ja til at blive minister.

»Jeg kan ikke anbefale en førstegangsfødende alenemor at påtage sig et af landets ledende offentlige embeder. Alle ved, hvor vigtige de første måneder efter fødslen er for kontakten mellem mor og barn, og hvis denne kontakt ikke får tilstrækkeligt ro, risikerer den at være forstyrret også senere i livet,« siger jordemoder og debattør Karen West til Berlingske.

Men det er den nyudnævnte social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) uenig i - og hun taler af erfaring.

Joy Mogensen (i midten) smiler overdragelsen af kultur- og kirkeministeriet den 27. juni. Det er den afgående minister Mette Bock (LA) til højre. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Vis mere Joy Mogensen (i midten) smiler overdragelsen af kultur- og kirkeministeriet den 27. juni. Det er den afgående minister Mette Bock (LA) til højre. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

'Jeg tænker jeg ved en anelse mere om at være gravid, ny-udnævnt minister end Karen West - og gu’ er det hårdt arbejde! Men det konstaterer jeg i disse dage at det også er uden baby i maven,' skriver Astrid Krag på Twitter og tilføjer en 'græder af grin'-smiley.

'Så klø på, kære ⁦⁦Joy Mogensen⁩ - du gør det så godt!!,' fortsætter hun.

I 2011 blev Astrid Krag udnævnt til sundhedsminister i Helle Thorning-Schmidts regering, på et tidspunkt hvor den daværende SF'er var gravid i syvende måned.

»Jeg har ammet til interne møder og til ordførermøder, og under EU-formandskabet (den første halvdel af 2012, red.) planlagde vi rådsmøderne, så der var pauser, hvor jeg kunne amme. Men det har jo været dealen med mig i al den tid, jeg har været både folketingsmedlem og minister. At jeg har haft et familieliv, der også skulle fungere,« siger Astrid Krag i bogen Ambitiøse mødre, tilføjer, at den dårlige samvittighed var en trofast følgesvend, mens hun forsøgte at få moderskabet og arbejdet som minister til at gå op i en højere enhed.

Joy Mogensen har termin til oktober. Det er endnu ikke meldt ud, hvordan og hvor længe Joy Mogensen kommer til at holde barsel.

»Hun (Joy Mogensen, red.) vil sammen med regeringen tilrettelægge, hvordan hendes opgaver bliver varetaget under hendes barselsorlov.«

»Når det er sket, bliver planerne offentliggjort,« oplyser Kultur- og Kirkeministeriet i et svar til Berlingske og B.T.

Den nyudnævnte kultur- og kirkeminister har ikke ønsket at stille op til et interview med B.T. om sagen.