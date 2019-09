Det var Udenrigsministeriet, som besluttede at hente en dreng ud af flygtningelejr i Syrien, oplyser Kofod.

Der lå ikke en politisk beslutning bag, da Danmark i juni hentede en 13-årig dreng ud af en syrisk flygtningelejr.

Det fastslår udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et samråd fredag på Christiansborg. Samrådet er indkaldt af Dansk Folkepartis Søren Espersen. Han har blandt andet bedt om få svar på, hvem der traf beslutningen.

Den 13-årige dreng har dansk statsborgerskab, men hans forældre mistænkes for at have tilsluttet sig Islamisk Stat. Derfor har sagen udløst en diskussion om, hvorvidt Danmark skal hjælpe - og hvem der i givet fald træffer beslutning om det.

Udenrigsministeren oplyser på samrådet, at beslutningen blev truffet af Udenrigsministeriet i midten af juni efter en "grundig belysning af sagens humanitære, sikkerhedsmæssige og retlige aspekter".

- Belysningen skete ud fra de kriterier, som den tidligere regering har fremlagde på to åbne samråd 27. marts i år, siger Jeppe Kofod og tilføjer:

- I belysningen indgik ud over over de sikkerhedsmæssige og retlige aspekter også det humanitære aspekt i, at drengen havde akut behov for medicinsk behandling, som ikke kunne tilbydes i Syrien. Uden denne behandling ville drengens tilstand have udviklet sig livstruende.

Da drengen er mindreårig, skete evakueringen ifølge Jeppe Kofod med morens samtykke.

Evakueringen foregik kort efter Folketingsvalget 5. juni. På dette tidspunkt var Mette Frederiksen som kongelig undersøger i gang med at afsøge muligheden for at danne en S-regering.

Regeringen var endnu ikke dannet, da drengen blev evakueret. I stedet var den afgående VLAK-regerings ministre fungerende ministre, indtil den nye regering blev dannet.

- Jeg forstår, at de daværende fungerende ministre på området på forhånd blev orienteret om beslutningen, siger Kofod.

Det var udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), justitsminister Søren Pape Poulsen (K), udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Han fastslår samtidig, at Mette Frederiksen som kongelige undersøger ikke havde "kompetence til at træffe beslutninger på fungerende ministres områder".

Det var altså ikke Mette Frederiksen, der kunne træffe beslutningen om at hente den 13-årige dreng til Danmark.

Mens udenrigsministeren gerne vil oplyse om, hvilke VLAK-ministre, der blev orienteret, kan han ikke oplyse, om Mette Frederiksen som kongelig undersøger også blev orienteret om sagen.

- Statsministeriet oplyser, at det af principielle grunde ikke finder at burde oplyse nærmere om indholdet af drøftelser med en forhandlingsleder, siger Jeppe Kofod.

Der er udrejst mindst 158 danskere ifølge Politiets Efterretningstjeneste, PET.

