Ministerium havde ifølge DR backup af mails fra ministre og embedsmænd, der tjente under kinesiske statsbesøg.

København. Sagen om, hvad Tibetkommissionen havde adgang til, tager nu en ny drejning.

Det viser sig, at Udenrigsministeriet havde backup af slettede e-mails, der kunne være relevante for Tibetkommissionens undersøgelse og konklusioner.

Men kommissionen fik aldrig adgang til dem, oplyser DR-programmet P1 Orientering onsdag.

Da Tibetkommissionen i 2016 bad Udenrigsministeriet om at få udleveret "mailkorrespondance fra og til relevante medarbejdere", lå ministeriet således inde med flere former for backup.

Det var af slettede e-mails fra eksempelvis fratrådte ministre og embedsmænd.

Men det fik Tibetkommissionen aldrig at vide, da den skulle undersøge, om medarbejdere i Udenrigsministeriet kunne drages til ansvar for ulovlige ordrer.

De gik på at stoppe fredelige demonstranter under kinesiske statsbesøg i København i 2012 og 2013.

Kommissionen fik aldrig adgang, siger Tibetkommissionens formand, landsdommer Tuk Bagger, til P1 Orientering.

Hun anså det for umuligt at få de slettede mails udleveret fra Udenrigsministeriet. De ligger gemt i flere systemer, som ministeriet aldrig har søgt i.

Afgåede ministre og embedsmænd får som udgangspunkt slettet deres e-mails 30 dage efter, de har forladt jobbet.

Men tre forskellige systemer gør det muligt at finde også slettede mails frem. Ministeriet søgte dog hverken i ministres eller embedsmænds mailbokse. Der blev heller ikke søgt i backupsystemerne.

I stedet bad ministeriet sine embedsmænd, der stadig var ansat, om selv at se deres mailbokse igennem.

Kommissionen opdagede på et tidspunkt, at Statsministeriet har sendt en central e-mail til 14 forskellige medarbejdere i Udenrigsministeriet. En e-mail som Udenrigsministeriet ikke har udleveret til kommissionen.

Justitsministeriet har af egen drift brugt sit backupsystem til at finde og udlevere både ministre og embedsmænds mails til Tibetkommissionen.

Det gjorde Udenrigsministeriet ikke. Det skyldes, at ministeriet på forhånd havde fortalt Tibetkommissionen om sin fremgangsmåde, og at kommissionen ikke havde spørgsmål til det.

Da Tibetkommissionen kort før jul offentliggjorde sin redegørelse, konkluderede den, at det var Udenrigsministeriet, der "bidrog til en stemning, der via PET forplantede sig til Københavns Politi".

Det førte til, at betjente fik udstedt klart ulovlige ordrer om at forhindre fredelige demonstranter i at vise tibetanske flag og blive set under de kinesiske statsbesøg i København.

