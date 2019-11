Regler om fravær i folkeskolen kan koste det offentlige 289 millioner kroner til sagsbehandling frem til 2022.

Der venter en trecifret millionregning for det offentlige på grund af de nye regler om fravær i folkeskolen. Det skriver fagbladet Folkeskolen.

Tusindvis af forældre står til at miste deres børnecheck på grund af reglen om, at mere end 15 procent ulovligt fravær for et barn per kvartal koster børnechecken for forældrene i den pågældende periode.

For hvert barn i alderen 7-14 år udgør ydelsen 2838 kroner i kvartalet.

Ifølge Folkeskolen skønner Børne- og Undervisningsministeriet, at den nye fraværsstraf vil koste staten og kommunerne samlet 289 millioner kroner til og med 2022 til "øgede udgifter til sagsbehandling".

Det viser nye tal, som folkeskolen.dk har fået udleveret af ministeriet, skriver fagbladet torsdag.

Af de 289 millioner kroner går en meget lille del af det samlede beløb til ekstraopgaver for Udbetaling Danmark, som udbetaler børnechecken til forældrene.

Til sammenligning har ministeriet vurderet, at det offentlige i samme periode vil spare omkring 105 millioner kroner i færre udbetalinger af børnecheck, der formelt hedder børne- og ungeydelsen.

De øgede udgifter til sagsbehandling hos blandt andet Ankestyrelsen skyldes, at mange forældre forventes at klage over at blive straffet for fravær og altså få frataget deres børnecheck.

Ifølge mediet har Børne- og Undervisningsministeriet tidligere vurderet, at omkring 80 procent af de ramte forældre vil klage over at få frataget børnechecken, hvoraf 10 procent vil frafalde deres klage efter en partshøring.

De nye regler om økonomisk straf ved for meget fravær blev sidste år vedtaget af den daværende VLAK-regering med opbakning fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Det skete som et led i ghettopakken.

Ministeriet arbejdede dengang med en forventning om, at forældrene til omkring 5600 børn ville stå til at miste deres børnecheck som følge af for meget fravær.

Det tal er siden blevet forhøjet til 15.300 forældrepar, der kan være i fare for at få frataget børnechecken.

Det vil dermed føre til flere udgifter til behandling af klager end oprindeligt estimeret.

Målet med de nye regler er at nedbringe fraværet med omkring 10 procent årligt.

