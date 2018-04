Beskæftigelsesministeren har bedt om at få gennemgået analyse igen efter mistanke om fejl i beregninger.

København. Forkerte beregninger kan være skyld i en markant fejl i konklusionen i en analyse, som Beskæftigelsesministeriet har foretaget af kontanthjælpsloftets effekt.

Det fortæller Børsen, efter at Mads Lundby Hansen, der er cheføkonom i tænketanken Cepos, har gjort opmærksom på det, han mener er en fejl.

Cheføkonomen siger, at ministeriet i analysen har medtaget kontanthjælpsforløb tilbage fra 2012, selv om kontanthjælpsloftet først blev indført i 2016.

Derfor er konklusionen om, at kontanthjælpsloftet kun har haft en beskæftigelseseffekt på 190 personer, formentlig forkert.

- Man skal naturligvis være varsom med at bruge en fejlbehæftet analyse.

- Men med det forbehold indikerer delresultater i analysen, at effekten er op til 25 gange så stor, som det ministeriet kommer frem til, siger Mads Lundby Hansen til Børsen.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) vil nu undersøge, om beregningerne holder vand.

Han siger til Børsen, at han har inviteret Mads Lundby Hansen til et møde, og at han vil bede sit ministerium gennemgå tallene én gang til.

- Jeg tager det selvfølgelig alvorligt, når der rejses tvivl om, hvorvidt beskæftigelsesministeriets effektanalyse underestimerer effekterne af kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen, siger han.

