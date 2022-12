Lyt til artiklen

Det bliver ikke til nogle ministerbiler til SF, der onsdag har forladt regeringsforhandlingerne.

Det betyder, at partiets børne- og undervisningsordfører, Jacob Mark, må vinke farvel til en helt særlig drøm.

»Jeg ville elske at være minister. Og min drøm var at få ansvaret for vores børn og unge,« skriver Jacob Mark i et opslag på Instagram.

Han understreger, at partiet har haft et ønske om at deltage i en regering og tage ansvar.

»Jeg har altid ment, at man skal gå efter indflydelsen og magten, så man kan gøre en forskel for folk,« fortsætter Jacob Mark.

Ifølge SF-politikeren var det især områder som klima og børn og unge, hvor forskellene blev for store mellem SF og Venstre.

Derfor vælger SF efter 35 dage at trække sig fra forhandlingerne.

»Når politikken ikke er den rigtige, og når det bevæger sig i den forkerte retning på nogle af de hjertesager, som vi er gået til valg på, så må vi trække en streg i sandet. Det er politikken – og ikke posterne, der er afgørende,« slår Jacob Mark fast.

Til sidst i sit opslag sender Jacob Mark en klar opfordring til fungerende statsminister, Mette Frederiksen.

»Vores dør til Socialdemokratiet står altid åben, hvis de skulle ændre mening. Men indtil da må de klare sig uden os, når de vil i regering med Venstre.«

Det er lige nu 5 partier tilbage i forhandlingerne udover Socialdemokratiet. Det er Moderaterne, Venstre, De Radikale, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.