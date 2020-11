Danske Minkavlere vil have undersøgt minksag til bunds - også selv om minister Mogens Jensen (S) nu er fortid.

Mogens Jensens (S) afgang som minister har ikke afsluttet minksagen for foreningen Danske Minkavlere.

Formand Tage Pedersen mener, at der bør kigges meget bredere på "minkskandalen". For eksempel med en kommissionsundersøgelse.

- Det bør ske af hensyn til minkavlerne, som på baggrund af en grundlovsstridig ordre besluttet i regeringens koordinationsudvalg og kommunikeret af statsministeren har fået eksproprieret deres livsværk, deres virksomhed og som står fortvivlede efterladt tilbage, siger han i en skriftlig kommentar.

Mogens Jensen har onsdag trukket sig som minister for fødevarer, fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde. Det sker efter halvanden uges hård kritik.

Den er kommet, efter at det er kommet frem, at der ikke var lovhjemmel til den instruks, som regeringen udstak 4. november. Her var meldingen, at alle mink i Danmark skulle aflives på grund af en mutation af coronavirusset.

Også Venstre vil have en kommission. Den skal undersøge, hvad der er op og ned i sagen om den ulovlige minkinstruks.

Tage Pedersen fra Danske Minkavlere mener, at "skandalen" bør undersøges bredere af hensyn til demokratiet.

- Der er under pres i disse år, og når en regering bryder grundloven, så skal hver en sten vendes.

- Det skylder vi os selv, hvis vi skal holde det demokratiske fundament stærkt og fastholde tilliden til de demokratiske institutioner som en bærende kraft i Danmark, lyder det fra formanden.

I samme ombæring siger Tage Pedersen, at minkavlerne på mange måder har haft et "udmærket" samarbejde med Mogens Jensen.

Både da han var handelsminister og i hans første tid som fødevareminister:

- Fødevareministeriet var nok ikke hans ønskeministerium, og afgangen som minister kommer efter et kaotisk og uværdigt forløb, som desværre er endt med, at staten har eksproprieret hele mit erhverv, siger han.

Siden er der dog kommet lovhjemmel til indgrebet. Tirsdag blev der vedtaget et midlertidigt forbud med at holde mink frem til 31. december 2021.

Mogens Jensen bliver i Folketinget.

