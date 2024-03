TV2 har modtaget henvendelser om krænkelser ligesom dem på Borup Skole, og det skal nu undersøges.

Det skal nu undersøges, om grænseoverskridende adfærd på Borup Skole i Køge Kommune er udtryk for en bredere tendens.

Undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) vil række ud til landets kommuner, efter at TV2 har modtaget flere henvendelser om lignende forhold på andre skoler i hele landet.

- Det tager jeg meget seriøst og vil derfor nu række ud til landets kommuner for at danne mig et overblik over, om sagen fra Borup er et enkeltstående tilfælde eller udtryk for en bredere tendens, som vi også bør forholde os politisk til på Christiansborg, siger han i en skriftlig kommentar til TV2.

Det regionale medie sn.dk og TV2 har berettet om, at flere elever i indskolingen på Borup Skole angiveligt har oplevet grænseoverskridende adfærd.

Ifølge de to medier er der både tale om vold og i nogle tilfælde grove seksuelle krænkelser.

Sn.dk har citeret en besked på platformen Aula fra skolens leder, Jakob Dalgas, hvor det fremgår, at der ifølge skolen er tre til seks børn involveret, som er i alderen seks til ni år.

Sagen har ført til, at børnene på skolen vil være under opsyn. Tidligere har skolen besluttet, at børnene skulle følges to og to på toilettet. Den ordning er dog lagt ned igen grundet modstand.

TV2 har modtaget over 25 henvendelser. Der er mere end 1000 folkeskoler og omkring 240 efterskoler.

Køges borgmester, Marie Stærke (S), kalder sagen for "tragisk", og hun peger på, at noget tyder på, at dele af sagerne kunne have været håndteret bedre.

- Noget kunne tyde på, at en del af opfølgningen på sagerne, som forvaltning og ledelse kender til, kunne være håndteret bedre overfor resten af forældregruppen og øvrige elever, skriver hun i et opslag på sin Facebook-side.

Hun vil ikke udtale sig yderligere på nuværende tidspunkt.

I borgmesterens opslag på Facebook slår hun fast, at hun tager sagen meget alvorligt.

