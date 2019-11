Regeringen ser på alle muligheder for at styrke dagpengesystemet, men har ikke milliarder til at hæve satser.

Der er brug for at gøre det mere attraktivt at være medlem af en a-kasse, da dagpengesystemet er med til at sikre et stærkt arbejdsmarked.

Sådan lyder det fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Meldingen kommer, efter at fagforeningen Ase har lanceret en lønforsikring til 250.000 lønmodtagere med lav ledighed - herunder sygeplejersker, lærere og økonomer.

De får en højere dækning end dagpenge, men behøver ikke at stå til rådighed på arbejdsmarkedet eller møde op i jobcentret.

- Vi har desværre set en udvikling gennem noget tid, hvor flere føler et behov for en lønforsikring, men det her produkt sprænger alligevel rammerne.

- Dels fordi det ikke er et krav, at man skal være medlem af en a-kasse, og dels fordi det kun er for faggrupper med den absolut laveste ledighed. Det får mine alarmklokker til at ringe, siger Peter Hummelgaard.

Han siger, at det er regeringens ambition at styrke dagpengesystemet.

Et af de allerede varslede tiltag er, at regeringen vil fjerne det opholdskrav for dagpenge, som går på, at man skal have opholdt sig i Danmark i 5 ud af de sidste 12 år for at kunne få dagpenge.

- Der er mange steder at styrke modellen, og vi vil fordomsfrit lytte til alle de bud, der kommer ind, og jeg håber da, at flere partier - også de borgerlige - vil diskutere det her, siger Peter Hummelgaard.

Han anerkender, at den månedlige ydelse spiller kraftigt ind på, om det er attraktivt at være medlem af en a-kasse.

- Det handler helt sikkert om kroner og øre, men det handler også om, at man bliver mødt med værdighed og respekt i beskæftigelsessystemet.

- Vores udfordring er, at det vil koste et stort milliardbeløb, hvis vi fra den ene dag til den anden går ind og hæver kompensationsgraden, og de penge har vi ganske enkelt ikke.

- Men det betyder ikke, at vi ikke kommer uden om at diskutere, hvordan vi kan gøre det mere attraktivt at være medlem af en a-kasse, siger Peter Hummelgaard.

Han mener, at dagpengesystemet gennem flere år blevet forringet, og at det er ved have nået grænsen.

- Vi risikerer i fremtiden, at dagpengene under et bliver forringet, hvis flere og flere vælger at tegne private forsikringer.

- Og så er der ikke særlig høj tryghed, og så vil lønmodtagerne næppe vise lige så meget fleksibilitet i forhold til at blive hyret og fyret.

- Så står vi med en arbejdsmarkedsmodel, der ligner den engelske eller amerikanske, og det vil ramme virksomhederne og gå ud over vores konkurrenceevne, siger Peter Hummelgaard.

/ritzau/