Det er urimeligt, at Falck kun kan dømmes ude i to år efter lovbrud, mener innovationsminister Sophie Løhde.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) vil have strammet lovgivningen, så det offentlige kan ophæve en kontrakt med en virksomhed, der er dømt for lovbrud.

Det siger hun til dr.dk i kølvandet på sagen om Falcks ulovlige kampagne mod konkurrenten Bios.

- Jeg synes ikke, reglerne er stramme nok, som de er i dag, siger ministeren.

Dømte virksomheder skal også kunne udelukkes fra offentlige udbud i længere tid, end de kan i dag.

- At man kan blive dømt og så bare fortsætte sit samarbejde inden for en kontrakt med en offentlig virksomhed, fuldstændig som om intet var hændt, det, tror jeg, alle synes, er stødende, siger Sophie Løhde.

Konkurrencerådet har politianmeldt Falck for at have misbrugt sin markedsposition til at presse ambulancekonkurrenten Bios fra Holland ud af det danske marked.

Gennem spin, negativ omtale i pressen og en kampagne på sociale medier gjorde Falck det svært for den nye konkurrent, som i 2016 blev erklæret konkurs.

Hvis Falck straffes for brud på konkurrenceloven, så kan virksomheden blive udelukket fra at deltage i udbud i fremtiden.

Men danske regioner kan kun udelukke et selskab fra at byde i to år.

Og da Falck har kontrakter med regionerne, der har op til fem års løbetid, så kan selskabet have udstået karantænen før næste udbudsrunde af ambulancekørsel.

Men det er er helt forkert, fordi sagen dermed ikke får konsekvenser for Falck, mener Sophie Løhde.

- Derfor er vi også nødt til at se på, hvordan vi kan stramme reglerne på området, så vi eksempelvis kan udelukke tilbudsgiver fra at kunne afgive bud på offentlige opgaver, siger hun.

Den offentlige sektor skal i fremtiden også have mulighed for at at annullere kontrakter med straffede virksomheder, mener hun.

