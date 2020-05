Det er "tudetosset" at importere affald til forbrænding, siger minister, som forventer, at anlæg må lukke.

De danske varmeværker importerer hvert år tonsvis af affald fra udlandet, fordi de har plads tilovers i deres ovne.

Det vil klimaminister Dan Jørgensen (S) stoppe, lyder det.

- Det er tudetosset, at når vi gerne vil være et foregangsland på det grønne område faktisk importerer affald, som ovenikøbet indeholder meget plastik, til at blive brændt af, siger Dan Jørgensen.

Regeringen og Folketingets partier har i denne uge officielt taget fat på at forhandle om den første del af en klimahandlingsplan. I første omgang skal partierne forhandle om en omstilling af affaldssektoren.

Også af regeringens udspil til en grøn affaldssektor fremgik det, at regeringen vil begrænse importen af udenlandsk affald.

Men nu skærper ministeren budskabet.

- Det er en præcisering af vores udspil. Vi siger nu ganske tydeligt - vel vidende at det ikke er alle, der vil klappe i hænderne - at hvis vi skal nå vores klimamål, så skal vi stoppe med at importere affald fra andre lande, siger Dan Jørgensen.

Problemet er dog, at import af affald ikke bare kan forbydes, fordi det er en vare, der kan handles frit på det indre marked i EU.

- Derfor bliver vi nødt til at bruge andre midler. Det, der skal til, er, at vi bringer overkapaciteten på danske forbrændingsanlæg ned, siger Dan Jørgensen.

Med andre ord lægger regeringen op til, at forbrændingsanlæg må lukke.

- Vi skal have lavet en ny organisering, som sikrer, at der er færre og mere effektive anlæg, siger klimaministeren, som allerhelst ser, at forbrændingsanlæggene ikke har mere plads i ovnene, end der er brug for.

Danmark har 23 forbrændingsanlæg. I 2016 var der en samlet overkapacitet i forbrændingssektoren på op mod 700.000 ton. Der importeres derfor affald til forbrænding.

De nyeste tilgængelige tal fra Miljøstyrelsen viser, at de danske kraftvarmeværker importerede 357.000 ton affald i 2016.

Dan Jørgensen kan ikke sætte tal på, hvor mange forbrændingsanlæg der kan blive nødsaget til at lukke.

- Her vil jeg appellere til, at man ser på det større billede. Det er klart, at der er anlæg, der skal lukke, men det bliver vi jo nødt til. Præcis hvor mange der skal lukke, må vi se på. Men vi har en overkapacitet på 10-15 procent, siger han.

Forhandlingerne om en klimahandlingsplan fortsætter torsdag.

/ritzau/