Et flertal har vedtaget at lade tobakspriserne stige ad to omgange. Men lovgivningen er blevet omgået.

Selv om afgiften på cigaretter steg markant i foråret, er der fortsat blevet solgt cigaretter til den "gamle" og billigere pris.

Tobaksproducenter har simpelthen forsøgt at snige sig uden om lovgivningen, men nu vil regeringen med skatteminister Morten Bødskov (S) i spidsen skærpe kravene og styrke kontrollen.

Det skriver Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er både dybt forargeligt og direkte usmageligt, når virksomheder i vores samfund så aktivt modarbejder hensigten i den lovgivning, der kommer fra Folketinget, udtaler Morten Bødskov.

Det var med finansloven for 2020, at regeringen sammen med et flertal i Folketinget vedtog at lade afgifterne på tobak stige ad to omgange.

Første gang den 1. april 2020 og anden gang den 1. januar i 2022.

Siden priserne steg første gang, har flere tobaksproducenter forsøgt at fastholde den gamle pris på cigaretter ved at bestille stempelmærker med lavere priser.

Samtidig har forhandlere sørget for at opbygge tobakslagre for at kunne fortsætte salget af billigere cigaretter.

- Denne aggressive strategi kalder på et klart politisk modsvar, og det leverer regeringen nu, siger Morten Bødskov.

I september lød det fra Skattestyrelsen, at der er kan være regninger på vej til tobaksbranchen for knap ti millioner kroner til de tobaksproducenter, som har brudt reglerne.

Reglerne er sådan, at cigaretter, der er solgt til grossister inden den 1. april 2020, må sælges til den gamle cigaretpris.

Efter den dato skal tobak og cigaretter sælges med den nye moms- og tobaksafgift, der er 42 procent højere.

Men det er stempelmærket på cigaretpakken, der afgør afgiften på en cigaretpakke.

Er cigaretpakken solgt til butikkerne før 1. april, har den et gammelt stempelmærke og kan sælges til den gamle pris.

En hamstringsregel betyder dog, at producenter frem til afgiftsstigningen i april kun måtte købe gamle stempelmærker til fem procent flere cigaretter eller fem procent flere kilo røgtobak, end de gjorde året før.

Men den regel er der altså umiddelbart flere, der har overtrådt.

Regeringen vil ud over at styrke kontrollen også skærpe reglerne, så tobaksproducenter inden den næste afgiftsstigning 1. januar 2022 højest kan købe to procent ekstra stempelmærker.

Desuden mener regeringen, at tobak med gamle stempelmærker kun skal kunne sælges i op til tre måneder efter den 1. januar 2022.

/ritzau/