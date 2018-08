Pape Poulsen vil gøre det mere trygt at gå på stadion. Politiet skal hurtigere kunne give stadionkarantæne.

København. Søren Pape Poulsen (K) er klar til at skærpe indsatsen over for fodboldbøller.

Det skriver DR.

Justitsministeren præsenterer fem nye tiltag, der skal gøre det mere trygt at tage på stadion til fodbold.

For godt et år siden kom flere betjente og vagter til skade, da der opstod uro under en kamp mellem klubberne Brøndby IF og FCK.

Det er en af episoderne, der ligger til grund for de nye initiativer.

- Vi har desværre set nogle få kampe, hvor det er gået helt ud af en tangent med vold på fodboldstadion, siger Søren Pape Poulsen til DR og fortsætter.

- Det skal være trygt at gå til fodbold.

Tiltagene er lavet i samarbejde med DBU, Divisionsforeningen og fanklubberne.

De skal blandt andet give politiet mulighed for give maskerede personer karantæne hurtigere.

Samtidig kan politiet give længere karantæner og højere bøde eller fængselsstraf, hvis karantæneramte personer kommer på stadion, skriver DR.

Politiet kan udstede karantæner på op til fire år, før var det to år. Politiet kan samtidig kræve en beredskabsplan af klubberne, som politiet skal godkende.

Derudover skal der laves et nye dialogforum, hvor DBU, Divisionsforeningen, fanklubberne og politiet kan diskutere nye initiativer.

I 2016/17 blev 85 personer anholdt i forbindelse med fodboldkampe. Tidligere har tallet været oppe over 700 anholdte, skriver DR.

Formanden i FCK's fanklub mener, at forslaget rammer forbi målet.

- Det er en sjov timing, når man kan se, at balladen er for nedadgående, siger Lars Thor Jensen til DR.

Justitsministeren er dog uenig.

- Vi kan se, at der er en hård kerne, som er meget voldsomme. Udfordringen er, at de rekrutterer, og derfor mener jeg, at vi skal sende et klart signal, siger Søren Pape Poulsen.

Forslaget vil blive fremsat i løbet af efteråret 2018, skriver DR.

/ritzau/