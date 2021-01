Ifølge Skattestyrelsen er lovforslag på vej, der skal sikre, at arbejdsgiverbetalte coronatest ikke beskattes.

Skatteminister Morten Bødskov (S) er ifølge Skattestyrelsen på vej med en lovændring, der skal forhindre, at arbejdsgiverbetalte coronatest på nogen måde kan risikere at blive beskattet.

Det skriver styrelsen til DR.

Skattestyrelsen har tidligere udsendt et såkaldt styresignal om, hvordan man fra myndighederne ser på coronatest, som betales af arbejdsgivere.

Her skriver myndighederne, at arbejdsgiverbetalte coronatest "som udgangspunkt" er at betragte som et personalegode fra arbejdsgiver til ansat.

Det er dog undtaget, hvis en arbejdsgiver kræver, at medarbejderen testes af hensyn til driften.

Skattestyrelsen oplyser mandag, at man ikke har tænkt sig at tolke nogen coronatest af hensyn til arbejdet som skattepligtig.

- Jeg kan med sikkerhed sige, at medarbejdere ikke skal frygte at blive beskattet af en coronatest, som de får af hensyn til arbejdet, siger juridisk direktør Karin Degnboel Thostrup.

- Hvis en arbejdsgiver af hensyn til arbejdet betaler en test for en medarbejder, skal der ikke ske beskatning heller ikke, selv om de arbejder hjemmefra.

Men alene styresignalet har fået blandt andet Dansk Industri til at spidse øre og rejse kritik.

Skatteadvokat Eduardo Vistisen går skridtet videre. Han vurderer over for DR, at den nuværende lovgivning ikke efterlader nogen plads til, at myndighederne kan opfatte frivillige coronatest betalt af arbejdsgiveren som andet end et personalegode.

Derfor er en lovændring nødvendig, hvis testene skal fritages for beskatning, mener han.

Og det er også på vej ifølge Skattestyrelsen. I en pressemeddelelse udsendt mandag siger Karin Degnboel Thostrup:

- For at undgå enhver tvivl og samtidig give mulighed for, at arbejdsgivere i denne helt særlige situation - hvor alle kræfter skal sættes ind på at bremse en pandemi - også kan dække udgifter af mere privat karakter, har Skattestyrelsen fået oplyst, at skatteministeren vil fremsætte lovforslag om en særlig skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte covid-19-test.

Lovændringen skal sikre, at der ikke er nogen mulighed for, at medarbejdere kan beskattes af at tage coronatest, som arbejdsgiveren har betalt.

/ritzau/