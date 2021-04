Justitsministeren vil se på tiggeriloven, fordi Schweiz har fået en dom ved Menneskerettighedsdomstolen.

Danmark kan ende med at skulle bløde op på den kontroversielle tiggerilov, der som udgangspunkt giver 14 dages fængsel for at tigge på gaden.

Det fastslår Institut for Menneskerettigheder, fordi den schweiziske regering undlader at anke en opsigtsvækkende dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om tiggeriloven.

Det skriver Politiken.

Domstolen underkendte i januar, at en tigger i Schweiz havde fået fem dages fængselsstraf for at tigge. Siden har Schweiz undladt at anke, og derfor er dommen nu endelig.

Få uger efter dommen mod Schweiz erkendte både justitsminister Nick Hækkerup (S) og anklagemyndigheden i Danmark, at dommen potentielt også kunne få betydning for den danske tiggerilov.

Hækkerup vil nu se på, "hvad dommen giver anledning til".

Hos Institut for Menneskerettigheder er direktør Louise Holck ikke i tvivl.

- Nu, da dommen er endelig, vil det være min vurdering, at Danmark bliver nødt til at ændre den meget restriktive lovgivning, man har på området, siger hun til avisen.

Hun mener, at den danske lov mod tiggeri er skrappere end den i Genève i Schweiz, som dommen fra Menneskerettighedsdomstolen handler om.

Nick Hækkerup vil se på sagen.

- Men der skal ikke herske tvivl om, at det fortsat er regeringens klare ønske at begrænse utryghedsskabende tiggeri, som, vi tidligere har set, kan være til stor gene i gadebilledet, skriver han i en skriftlig kommentar til avisen, der har fået afslag på interview.

Loven om tiggeri blev indført i 2017.

Frem til 2020 er der 67 personer, der er dømt for tiggeri, og 17 er idømt betingede domme. Det viser en opgørelse, Rigsadvokaten har lavet for Politiken. Tallene er forbundet med usikkerhed.

