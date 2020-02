Beskæftigelsesministeren udstikker et såkaldt værdighedsmål i forbindelse med indsatser på jobcentre.

Der skal større fokus på værdighed, når arbejdsløse skal tilbage på arbejdsmarkedet.

Det mener beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), der udstikker et såkaldt værdighedsmål i forbindelse med arbejdet på jobcentrene.

Det skriver Information.

- I første omgang handler det om, at det er en beskæftigelsesmæssig prioritering for mig, at flere mennesker bliver behandlet ordentligt uanset om man mangler arbejde, eller om man er syg, siger Peter Hummelgaard til avisen.

Hvert tredje år kommer beskæftigelsesministeren med en række mål til Beskæftigelsesrådet, der foruden ministeriet består af arbejdsgivere, organisationer og kommuner.

Det er op til Beskæftigelsesrådet at finde ud af, hvordan det nye mål skal nås.

Ministeren mener selv, at kommunerne i højere grad bør prioritere en mere aktiv arbejdsmarkedsindsats ved blandt andet at ansætte flere sagsbehandlere.

Desuden har regeringen ifølge Peter Hummelgaard sat sig for at gennemgå de seneste års reformer på området med et kritisk blik. Til at begynde med vil den se på de udskældte ressourceforløb.

/ritzau/