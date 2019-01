Cirka 90.000 borgere har ikke en praktiserende læge, og mange lægepraksisser tager ikke imod nye patienter.

Begejstringen har været svær at spore blandt praktiserende læger for at rykke ud i landets yderområder og åbne eller overtage en lægepraksis.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) mener dog, at hun med 320 såkaldte introduktionsstillinger kan åbne lægers øjne for, at der kan være meget godt ved at rykke lidt væk fra de største byer.

- Det handler ikke om at lave flere stillinger, hvor det er let at få en læge, og hvor det er attraktivt.

- Derfor er vi nødt til at finde en fordeling, der særligt tilgodeser de områder, hvor der er lægedækningsudfordringer, siger hun fredag på et pressemøde.

Ellen Trane Nørby siger, at regeringen har gjort sig tanker om, hvordan pladserne skal fordeles, men dem ønsker hun på pressemødet ikke at uddybe. Det skal vendes med parterne i de kommende trepartsforhandlinger.

Introduktionsstillingerne er ikke en del af specialiseringen i almen medicin, som man skal have for at blive praktiserende læge. Derimod er de et frivilligt tilvalg, som langt de fleste læger, der videreuddanner sig, tager.

Det giver interesserede læger mulighed for at komme ud og opleve, om livet som praktiserende læge kan været noget for dem.

Selv om hele udspillet er drevet af, at lægerne selv skal have lyst til at flytte væk fra storbyerne, tror Ellen Trane Nørby på, at udspillet kan lykkes.

- Jeg tror, at lysten er til stede. Jeg oplever, at de dygtige medarbejdere, vi har i sundhedsvæsenet, alle har søgt ind, fordi de ønsker at gøre en forskel.

- Hver dag at stå med menneskers liv i hænderne, vide at de gør en forskel med plejeopgaven og se glæden i patienternes øjne, siger hun.

Syv ud af ti praktiserende læger har lukket for, at der kan komme nye patienter til, og i 2017 havde omkring 90.000 borgere ikke en praktiserende læge.

/ritzau/