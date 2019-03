En ny model skal gøre det muligt for bloggere, freelancere og andre, der modtager honorar, at få skatterabat.

300.000 arbejder i en skattemæssig gråzone i Danmark. De er hverken lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, og både myndighederne og de selv har svært ved at afgøre, hvor meget de skal betale i skat.

Det er eksempelvis e-sportsudøvere, bloggere, YouTubere og andre, der tjener penge via de sociale medier.

Netop denne gruppe vil skatteminister Karsten Lauritzen (V) lokke til at betale skat ved at give en særlig skatterabat. Det skriver Politiken.

Det er regeringens Skattelovråd, der har undersøgt omfanget af det alternative arbejdsmarked, der også kaldes "det tredje arbejdsmarked".

Ifølge Skattelovrådet er indtægter, honorarer og reklamegaver på dette område svære at kontrollere, hvilket øger risikoen for fejl og snyd.

- Nu har Skattelovrådet identificeret 300.000 erhvervsaktive borgere på dette nye arbejdsmarked og vi er nødt til at forstå, at det vil vokse.

- Vi kommer til at se en kraftig stigning i folk, der på en eller anden måde lever af honorarer. Og det skal vi også håndtere skattemæssigt, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) til Politiken.

Ministeren har bedt Skattelovrådet vurdere en model, der gør det muligt for bloggere, freelancere og andre modtagere af honorarer at få rabat i skattebetalingen, hvis de til gengæld frasiger sig muligheden for selv at finde de fradrag, der kan begrænse skattebetalingen.

Bloggere og influencere er ofte helt unge, helt ned til teenagealderen, som kan tjene penge på at have mange følgere på nettet.

