Udsættes mænd for partnervold, skal de have samme mulighed for at få hjælp som kvinder, siger minister.

Mænd skal have ret til at få hjælp på et krisecenter, hvis de udsættes for partnervold.

Det siger digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre (V), som onsdag fremsætter et lovforslag, der ligestiller voldsudsatte mænd og kvinders ret til hjælp.

I dag har mænd nemlig ikke samme mulighed som kvinder for at få hjælp på et krisecenter, hvis de udsættes for vold i nære relationer.

Ligestillingsminister Marie Bjerre kalder lovforslaget "et vigtigt skridt for ligestillingen".

- Det er vigtigt, at vi som samfund anerkender, at mænd også kan blive udsat for vold i nære relationer og selvfølgelig også kan have brug for hjælp. Det skal ikke være så tabuiseret, som det er i dag, siger hun.

Hun peger på, at det er sværere for voldsramte mænd at udvise sårbarhed og række ud efter hjælp, hvis ikke problemet anerkendes.

Ifølge en rapport fra Syddansk Universitet fra 2022 var 5,5 procent af kvinder og 4 procent af mænd over 16 år udsat for fysisk og/eller psykisk partnervold i 2021.

Med lovforslaget får mændene ret til ret til krisecentertilbud på lige fod med kvinder, koordinerende rådgivning fra kommunen, ret til at have børn med på krisecenter samt tilbud om psykologhjælp til dem selv og deres børn.

I Servicelovens paragraf 109, fremgår det, at kvinder kan få ophold på et krisecenter, hvis de er udsat for vold i nære relationer.

Men der står kun "kvinder" i lovgivningen. Mændene er ikke nævnt.

Det er det, Marie Bjerre vil lave om på.

- Det er jo paradoksalt, fordi vi bryster os af, at vi formelt har ligestilling i Danmark i vores lovgivning. Men her er der altså et punkt, hvor vi faktisk ikke har det.

- Derfor synes jeg, det er stort, at vi nu langt om længe endelig får ligestillet vores lovgivning. Det er jo grotesk, at vi har lovgivning, hvor det stadig kun gælder det ene køn.

Ligestillingsministeren anerkender, at partnervold hovedsageligt er et ligestillingsproblem for kvinder.

- Der er flere kvinder, der er udsættes for partnervold og partnerdrab. Men det betyder ikke, at mænd ikke kan være udsat for partnervold, og derfor skal de mænd selvfølgelig have mulighed for at få den samme hjælp.

Lovforslaget fremsættes efter regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti sidste år blev enige om, at mænd udsat for vold i nære relationer skal have hjælp.

Derfor afsatte aftalepartierne for finansloven 2023 penge til handlingsplanen mod partnervold og partnerdrab.

