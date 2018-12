Forældrenes tilfredshed med folkeskolen skal i fokus, mener regeringen. Forkert fokus, mener skolelederne.

De kommende år vil alle forældre til børn i folkeskolen blive spurgt, hvad de mener om trivsel, det faglige niveau og flere andre ting på skolen. Og regeringen mener, at de svar skal lægges frem, så alle kan læse resultatet.

Det skriver Berlingske.

Det bliver et led i en ledelsesreform, som innovationsminister Sophie Løhde (V) vil præsentere næste år.

Her skal borgernes tilfredshed med den offentlige service måles på tværs af den offentlige sektor. Herefter skal resultaterne lægges frem. Regeringens mål er angiveligt, at borgere skal opnå et mere oplyst grundlag til frit at vælge.

- Hvad hjælper det, at man undgår at levere røde tal på bundlinjen, hvis borgerne i øvrigt er hamrende utilfredse med den service, man leverer, spørger Sophie Løhde retorisk i Berlingske.

Den første del af den offentlige sektor, der skal måles og vejes, bliver folkeskoler, SFO'erne, dagtilbud, genoptræning og behandling af misbrug.

Dermed udvides den mængde af information om eksempelvis folkeskoler, som forældre kan finde i dag.

I dag kan forældre se skolernes karaktergennemsnit og resultaterne ved de nationale test ved at slå op på internettet.

Blandt skolelederne modtager man de nye test med afdæmpet skepsis, fortæller formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal.

- Det har vi det fint med. Det giver noget administrativt bøvl og fjerner fokus fra vores opgaver som ledere med at gøre børnene så dygtige som muligt, men det må vi leve med, siger han til Berlingske.

- Men jeg er ikke sikker på, at denne innovative tanke fra Sophie Løhde vil gøre skolen bedre. Det tror jeg ikke på.

Regeringen håber, at skolerne vil bruge resultaterne til at konkurrere med hinanden om at opnå den højeste tilfredshed. Men Claus Hjortdal mener, at målingerne vil flytte fokus det forkerte sted hen.

- Målingerne vil øge skoleledernes arbejde med at gøre skolen bedre for forældrene men ikke nødvendigvis for børnene. Derfor rammer det ved siden af skiven, og det er den forkerte vej at gå, siger han til Berlingske.

/ritzau/