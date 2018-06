Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er klar med et nyt udspil om sundhedsdata.

København. Borgere, som er indlagt på sygehuse i Danmark, skal kunne følge med i, hvem der læser deres sygdomshistorik og personlige oplysninger i systemerne.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) vil med et nyt udspil sikre, at patienter i det danske sundhedsvæsen kan få et overblik over, hvem der har læst deres journal.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

- For at styrke tilliden og åbenheden vil vi med udspillet sikre, at alle regioner indfører logning i sygehusjournaler, så patienter kan se, hvilket sundhedspersonale der har været inde i journalen, siger Ellen Trane Nørby i meddelelsen.

Logning af journaler er et af flere elementer i et samlet udspil om sundhedsdata.

Det rummer samtidig tiltag, der skal højne datasikkerheden og løfte forskning i sundhedsdata.

/ritzau/