Jacob Jensen (V) er frustreret over fejl, der har gjort, at landmænd har fået for meget kompensation.

Landbrugsminister Jacob Jensen (V) kalder det stærkt beklageligt og frustrerende, at der er sket fejl hos Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen, så 200 landmænd skal tilbagebetale en stor del af den kompensation, de har fået for at udtage lavbundsjord.

Han har bedt sit ministerium undersøge, om der kan laves en afdragsordning, siger han i Folketingssalen onsdag.

Desuden skal der ses på, om der kan gives henstand - altså at tilbagebetalingskravet kan udsættes.

- Det er afgørende for mig, at lodsejerne får mindst mulig gene af den fejl, der er begået.

Han nævner, at der allerede er taget initiativ til støtteordninger, der "forventeligt" vil kunne holde størstedelen af de ramte lodsejere - landmænd - skadefri.

- Men der vil stadig være nogle af lodsejerne, der kun delvist kan blive kompenseret, siger han.

TV 2 har beskrevet, at en række landmænd for år tilbage indgik en aftale med staten om deres lavbundsjord til gavn for klimaet.

Siden er et forbud mod at gøde og sprøjte den type lavbundsjord trådt i kraft. Derfor faldt værdien af jorden, og Kammeradvokaten vurderede, at landmændenes kompensation var i strid med EU's regler om statsstøtte.

Derfor skal de betale pengene tilbage, selv om jorden er taget ud af brug.

Mediet beskriver et eksempel, hvor en landmand fik 400.000 kroner i kompensation for tre år siden, men skal betale 305.000 kroner tilbage. Plus renter på 11 procent, som er cirka 30.000 kroner.

Jacob Jensen har bedt Landbrugsstyrelsen om en redegørelse for forløbet.

- Det er et sagsforløb, jeg er ærgerlig over, og som er stærkt beklageligt.

- Det er afgørende, at myndighederne grundigt gennemgår forløbet, så vi undgår, at den her slags fejl kan ske igen.

