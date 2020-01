Cirka 20.000 elever går i klasser med 28 elever eller flere. Minister er ikke tilhænger af lavere elevloft.

De seneste år er der blevet mere og mere trangt i folkeskolens klasselokaler.

Men selv om børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) får bekymringsrynker, når hun hører om de stigende antal elever i klasserne, går hun ikke ind for at sænke klassekvotienten.

Det siger hun onsdag under et samråd i Børne- og Undervisningsudvalget.

- Jeg bliver per definition bekymret, når jeg hører, at klassekvotienten stiger. Men ligger der i det, at jeg synes, at vi skal lægge klassekvotienten lavere, end den er i dag? Nej, det er jeg ikke særlig stor tilhænger af, siger hun.

Ministeren mener, at det vil fjerne fleksibiliteten på den enkelte skole.

- Vi har i fællesskab i Folketinget besluttet, at kommuner ud fra lokale prioriteringer og ønsker kan træffe beslutninger om klassestørrelser på skolerne på baggrund af den situation, man har helt lokalt, siger hun.

I folkeskolen er antallet af børn, der går i klasser med 25 elever eller flere, steget med 54 procent siden 2009.

Det viste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet i november. Opgørelsen viser også, at næsten 20.000 går i en klasse med mindst 28 elever. For ti år siden var det kun godt halvdelen.

I dag må der højst være 28 elever i en klasse, når skoleåret starter. I særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen tillade op til 30 elever i en klasse.

/ritzau/