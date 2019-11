Et forfalsket brev skal forestille at være fra den grønlandske udenrigsminister til en amerikansk senator.

Det er ikke alle breve, man skal læse ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod (S), der ikke vil bruge sin tid på et forfalsket brev, som skal forestille at være fra den grønlandske udenrigsminister, Ane Lone Bagger, fra regeringspartiet Siumut.

Brevet fremstår ægte og er stilet til den amerikanske senator Tom Cotton. Det optræder ifølge en række medier på sociale medier, men det vides ikke, om det rent faktisk er sendt til den republikanske senator. Jeppe Kofod vil ikke spilde tid på det.

- Det er så åbenlyst falsk, så vi burde ignorere det. Ellers giver man ophavsmanden det, vedkommende går efter; en helt absurd opmærksomhed og en forskruet debat. Vi lever i en verden, hvor der er masser af fake news, siger han.

Indholdet i brevet er kontroversielt, da det fremgår, at Grønland i fremtiden efter amerikansk forslag skal have status som et organiseret alliancefrit territorium.

Ligeledes står der, at USA i hemmelighed støtter en hurtig grønlandsk folkeafstemning om uafhængighed.

Den grønlandske udenrigsminister vil ikke kommentere brevet, men hendes departement kender til det.

Jeppe Kofod holder det også ud i strakt arm.

- Åbenlyst falske og fabrikerede ting bør vi ikke give opmærksomhed, det fortjener det på ingen måde. Det er ødelæggende for enhver demokratisk debat. Dem, der fabrikerer den slags, har ét formål; at skabe opmærksomhed og splittelse, siger Jeppe Kofod.

/ritzau/