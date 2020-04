Hastelov skal gøre låneordning mere rimelig, men rejsebranchen vil hellere have penge i hånden.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) vil nu komme kritikere, der mener, at regeringens hjælp til rejsebranchen langtfra har været god nok, i møde.

Ministeren er således klar med et nyt lovforslag, der skal ændre betingelserne for at få et lån i den statslige ordning, der skal hjælpe rejsebranche under coronakrisen.

Det skriver DR Nyheder.

Indtil nu er regeringens hjælp til rejsebranchen kommet i form af et lån. Lånet har kunnet bruges til at betale de kunder, som har fået aflyst deres rejse.

Men alle rejseselskaber, der er med i Rejsegarantifonden, hæfter samlet for gælden.

Det vil sige, at rejseselskaberne selv skal betale, hvis andre i branchen går konkurs.

Dette vil regeringen nu justere og indføre en "hybridmodel". Det betyder, at selskaberne selv hæfter for to tredjedele af regningen for de lån, de har taget fra 14. april til og med 10. maj.

Den sidste tredjedel hæfter medlemmerne af Rejsegarantifonden stadig for.

Lars Thykier, der er direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, er langtfra tilfreds med ministerens forslag.

- Det er bedre end ingenting, men stadig langtfra nok. Vi havde i første omgang gerne set, at det hele blev individuelle lån, siger han til DR Nyheder.

Han understreger, at mange af lånene til branchen er blevet givet i den første fase af krisen.

Derfor hæfter branchen stadig kollektivt for langt de fleste lån ifølge Lars Thykier.

Han mener, at rejsebranchen burde få mere direkte økonomisk hjælp i stedet for et tilbud om lån.

- Man skal huske på, at det er lån, og på et tidspunkt meget snart bør vi tale om at give ren støtte, hvis rejseselskaber på stribe ikke skal begynde at gå konkurs, siger Lars Thykier til DR Nyheder.

/ritzau/