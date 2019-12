Kun 23 procent af professorerne på universiteterne er kvinder. Det skal ændres, mener forskningsminister.

Der er for få kvindelige forskere, ikke mindst på professorniveau.

Det mener uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) på baggrund af årets udgave af Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse.

Der er i dag ansat i underkanten af 2500 professorer på de danske universiteter, og heraf er 23 procent kvinder.

- Tallene taler sit tydelige sprog, siger hun i en pressemeddelelse.

- Fordelingen mellem mænd og kvinder er faktisk ret lige blandt forskere på ph.d.-niveau, men der er langt færre kvinder, som stiger i graderne. Det skal vi have gjort noget ved.

- Hvis dansk forskning skal klare sig internationalt, skal vi have alle talenter i spil, og der er simpelthen for få kvindelige forskere, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Tallene i redegørelsen peger på, at andelen af kvinder falder, jo højere stillingsniveauet er.

Over halvdelen af alle de ph.d. studerende, som rekrutteres i dag, er kvinder. På adjunktniveau ligger andelen af kvinder på 41 procent, mens 34 procent af alle lektorer er kvinder.

Tallene skal ses i forhold til, at kvinder udgør 56 procent af det samlede antal kandidater fra universiteterne.

Alle Folketingets partier blev i november enige om at afsætte en pulje på 20 millioner kroner til et talentprogram, der skal styrke talentudviklingen i dansk forskning.

Det skal ske ved at fremme en mere ligelig kønssammensætning af forskningsmiljøerne i Danmark. Både mænd og kvinder kan søge programmet, men kvindelige ansøgere kan prioriteres over mandlige ansøgere i tilfælde af lige kvalifikationer mellem to ansøgere.

Anders Bjarklev, der er formand for Danske Universiteter, ser positivt på initiativet, men han mener ikke, at det i sig selv løser problemet.

- Hvis man virkelig vil gøre noget ved det her, så skulle man klippe barselsorloven over i to nogenlunde lige store dele, siger han til Dagbladet Information.

- Det ville betyde rigtigt meget for ligestillingen i forskning og alle mulige andre steder, og det ville få kvindepuljer og alt muligt andet til at blegne, siger Anders Bjarklev.

