Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) kræver balance mellem digitale lærermidler og bøger.

Når hele klassesæt med bøger køres på forbrændingen, og elever går i skole uden en eneste bog i tasken, er den digitale begejstring i skolen gået for vidt.

Det mener børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), som nu vil tage initiativer til, at eleverne møder flere bøger og færre skærme i skolen.

Det skriver Politiken.

- Der er brug for almindelig sund fornuft, når det gælder digitalisering. Der er vi måske blevet lige lovlig begejstrede ved tanken om, hvor smart digitaliseringen er. Det er den måske ikke alligevel, siger Pernille Rosenkrantz-Theil til Politiken.

- En iPad er ikke et universalmiddel mod al ondskab i verden. Den kan bestemt noget, men der er meget andet, den ikke kan.

Undervisningsministeren henviser til undersøgelser, der viser, at de digitale læremidler gavner mest i undervisningen, når de kombineres med bøger og tekster på papir.

Hun mener, at udviklingen er gået for vidt, når nogle skoler har såkaldt portalundervisning med eksempelvis e-bøger og digitale læringsredskaber i 85 procent af skoletiden.

- Det går altså ikke, at skoler smider bøgerne ud, fordi de udelukkende vil bruge digitale læremidler og e-bøger i undervisningen, siger Pernille Rosenkrantz-Theil til Politiken.

Derfor indkalder hun nu repræsentanter fra Kommunernes Landsforening, lærere og it-udbydere for i fællesskab at sikre en bedre balance mellem computere og bøger.

Hos Danmarks Lærerforening er formanden for undervisningsudvalget, Jeanette Sjøberg, positiv over for ministerens initiativ.

Formanden for Kommunernes Landsforenings børne- og undervisningsudvalg, Thomas Gyldal Petersen (S), er enig med ministeren i, at der en udfordring på det digitale marked.

Det skyldes ifølge ham, at få udbydere på markedet betyder, at der ikke er nok materiale at vælge mellem.

/ritzau/