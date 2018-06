Gymnasiet skal give en bred faglighed, men uddannelsesminister ser gerne på, om optagesystemet kan forbedres.

København. Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) vil gerne se på, om der kan gøres noget "smartere" eller "klogere" i forhold til optagesystemet.

Det siger han som svar på et forslag, som rektorerne på Roskilde Universitet og Danmarks Tekniske Universitet samt Dansk Erhverv står bag.

Forslaget, som er beskrevet i Politiken, handler om, at når kommende studerende søger ind på en videregående uddannelse, så skal de ikke længere kun vurderes på deres karaktergennemsnit fra gymnasiet.

Det skal være karakterer fra de fag, der er mest relevante for uddannelserne, der skal have størst betydning.

- Det er interessante tanker om, hvordan vi kan tænke optagelse i fremtiden, siger Ahlers i skriftlig kommentar.

- Som det er i dag, så har uddannelsesinstitutionerne allerede flere muligheder for at indrette optaget af nye studerende på den måde, der giver bedst mening for den enkelte institution og uddannelse.

At der er mulighed for at kigge både på karakterer og bredere kvalifikationer eller kompetencer inden for et bestemt område, giver god mening.

Det mener ministeren, som dog understreger vigtigheden af en bred faglighed.

- Jeg vil gerne være med til at se på, om vi kan gøre noget smartere eller klogere.

- Men det skal ske på et gennemarbejdet grundlag og som et supplement til karaktergennemsnittet, så vi holder fast i, at gymnasiet giver en bred faglighed, siger Ahlers.

Nogle fag betyder mere for et bestemt fagområde. Det vurderer Mads Eriksen. Han er uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv.

- Det er helt afgørende, at det er dem, der er dygtigst til en uddannelse eller et fag, der også bliver optaget på den konkrete uddannelse, siger Eriksen.

Sana Mahin Doost er forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd. Hun mener, at systemet skal være endnu mere nuanceret, end det fremgår i forslaget.

Der skal ses mere på det hele menneske og motivationen hos den enkelte. Og hun foreslår, at det kunne ske ved en optagelsesprøve eller en samtale.

Dansk Folkeparti er positiv over for forslaget. Socialdemokratiet kalder initiativet "spændende" i Politiken. SF, Enhedslisten og Alternativet vil gerne længere væk fra karakterræset.

/ritzau/