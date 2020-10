Op mod én million mink skal aflives i Danmark. Minister vil fastholde minkproduktion i Danmark.

Mere end én million mink skal aflives som følge af coronavirus, men der er ikke grund til at lukke eller afvikle produktionen, som for eksempel Holland gør.

Det siger fødevareminister Mogens Jensen (S) efter et pressemøde torsdag aften.

- Det er to vidt forskellige ting at have overvejelser om, hvorvidt man af forskellige årsager vil udfase minkproduktion.

- Det har man gjort i Holland, der har 120 minkfarme. I Danmark er det en meget større industri, så det er en stor overvejelse, siger han.

Ifølge Danske Minkavlere er der 942 minkfarme i Danmark. Mogens Jensen har torsdag aften præsenteret regeringens plan for at slippe af med coronavirus blandt mink.

Det indebærer, at op mod 100 nordjyske minkbesætninger med én million dyr skal aflives.

Der er konstateret smittet på 41 farme, og yderligere 20 er under mistanke for smitte.

- For os handler det om, at vi ikke ser corona sprede sig ud i vores samfund. Der er en risiko på nogle minkfarme, derfor har vi valgt en strategi, hvor vi afliver de smittede mink og dem, der er mistanke om.

- Vi laver en stor radius på otte kilometer uden om enhver smittet farm og afliver mink inden for den radius, siger Mogens Jensen.

Mink kan smitte mennesker, og mennesker kan smitte mink, slår faglig direktør Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut fast.

Faktisk vil han betegne jobbet med mink som værende et af de mest udsatte erhverv.

Enhedslisten vil i næste uge fremsætte et forslag om, at minkproduktionen i Danmark skal afvikles. Partiet har altid været modstander af pelsproduktion.

- Vi har i lang tid været imod minkproduktion på grund af dyrevelfærd. I nogle år har minkavlen givet overskud, men nu giver det underskud og udgør samtidig en sundhedsrisiko.

- Når man lægger de tre argumenter sammen, så er der al mulig grund til at lukke ned, siger Søren Egge Rasmussen, der er ordfører for landbrug og dyrevelfærd.

Han mener, at der skal laves en kontrolleret afvikling af minkfarmene i Danmark.

SF's miljø- og dyrevelfærdsordfører, Carl Valentin, glæder sig over beslutningen fra regeringen.

- SF opfordrer regeringen til at sætte en midlertidig stopper for, at der sættes nye mink i verden efter den kommende pelsningssæson, siger Carl Valentin i en skriftlig kommentar.

/ritzau/