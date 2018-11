Et flertal uden om regeringen vil sikre bedre arbejdsforhold for chauffører. Regeringen går videre med sagen.

Regeringen vil drøfte de filippinske og srilankanske chauffører, der har boet i primitive lejre i Padborg og arbejdet til lønninger på ned til 15 kroner i timen, med fagbevægelsen og de øvrige politiske partier.

Det siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) onsdag i Folketingssalen under en hasteforespørgsel.

- Det står uden for diskussion, at arbejde, der udføres i Danmark, skal ske under ordnede forhold. Det vil sige, at love og regler skal overholdes, og virksomheder og ansatte skal acceptere spillereglerne, siger han.

Sammen med transportminister Ole Birk Olesen (LA) fordømmer han chaufførernes boligforhold, som Fagbladet 3F har afdækket.

Beskæftigelsesministeren kalder sagen "beskæmmende", mens transportministeren kalder det uacceptabelt.

- Det er uacceptable vilkår, og det tager jeg skarp afstand fra, siger Ole Birk Olesen i debatten.

Forholdene i Padborg har været ulovlige, fordi det ikke var godkendt af kommunen, fremhæver han.

- Det blev der sat en stopper for, og det er jeg godt tilfreds med, siger han.

Et flertal uden om regeringen har fået en hasteforespørgsel på onsdagens program i Folketinget.

Det er Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der kræver en strammere kurs over for udenlandske chauffører.

Når de filippinske chauffører kan køre rundt på danske veje til andre løn- og arbejdsvilkår end danske chauffører, skyldes det, at de er ansat i et polsk datterselskab.

- Arbejdstilsynet har allerede taget kontakt til de polske myndigheder for at få afklaret, om det pågældende selskab i denne sag reelt er etableret i Polen og ikke er en postkassevirksomhed, siger Troels Lund Poulsen.

Center mod Menneskehandel, der er en offentlig myndighed under Socialstyrelsen, vurderer at chaufførerne har været udsat for menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark.

Centeret har haft samtaler med de 26 udenlandske lastbilchauffører.

Politiet efterforsker det dog fortsat som "mulig overtrædelse af straffeloven".

