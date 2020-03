Der er føde- og dagligvarer nok, men for at kompensere for hamstring vil minister give lov til mere kørsel.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) vil nu dispensere fra blandt andet hviletidsbestemmelsen for sikre forsyning af føde- og dagligvarer. Det skriver han i mail til brancheorganisationerne på vejtransportområdet.

Dispensationen skal ifølge mailen gælde de kommende ti dage. I mailen skriver transportministeren:

- Generelt har vi en høj forsyningssikkerhed af føde- og dagligvarer i Danmark og netop nu er mit indtryk, at der også på de centrale lagre er massere af varer.

- Som følge af de seneste dages ændrede indkøbsadfærd som følge af udmeldingerne omkring coronavirussen, har distributionen ud til dagligvarebutikkerne været presset.

- Dette kalder på en række midlertidige initiativer særligt den kommende uges tid, skriver Benny Engelbrecht.

/ritzau/